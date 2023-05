Imputan a los padres que torturaban a sus cuatro hijos: escalofriante testimonio

Cómo están los niños maltratados

Escalofriante testimonio

Golpiza e hipotermia

Los cuatro menores, víctimas de maltratos en un domicilio de Coronel Vidal, en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, ya no tendrán contacto con sus padres, por decisión del Juzgado de Familia N° 2. La medida, de carácter provisorio, se tomó mientras el Fiscal Marcelo Romero Jardín investiga con especial cuidado lo ocurrido debido a la condición de vulnerabilidad de los niños y para preservar a los menores.El vecino brindó testimonio sobre la situación de los menores y las presuntas torturas que sufrieron a manos de sus padres, ahora imputados por el delito de abandono de persona.Los cuatro hermanitos de 8, 6, 4 y 3 años, quienes sufrieron maltratos por parte de sus propios padres en su casa del barrio Villa Delfina, se encuentran actualmente bajo cuidado médico en la sala de Pediatría del Hospital Municipal.Según fuentes consultadas por, los niños están estables y mostrando una buena evolución, por lo que se está evaluando la posibilidad de darles el alta en los próximos días.Los dos niños que estaban internados en terapia intensiva fueron trasladados fuera de ese sector el pasado viernes.Durante la semana pasada, los menores fueron llevados al centro asistencial luego de una grave denuncia anónima que alertaba sobre los maltratos que sufrían. Los padres, ambos de 27 y 28 años de edad, están actualmente imputados por abandono de persona.Un vecino describió los maltratos que presenció y escuchó desde que se mudó a la zona hace unos cuatro meses. “A los nenes los vienen golpeando desde siempre. Todo lo peor le pasa a estos nenes. Ayer estaba escuchando lo que le hacían a las criaturas, no los dejaban ir al baño como castigo, por cualquier cosa los castigaban”, relató con indignación.Según Juan, la paliza que recibieron los niños la noche anterior al rescate fue particularmente brutal. “Primero metió al varón en agua helada, tenía los labios morados cuando cayó la policía, los otros también. Todos los días era una tortura tras otra. Si no venía la policía iba a ir a romperle la puerta. Le decía a la nena que se comiera la caca, por eso le encontraron excremento en la boca”.El vecino también contó que el padre intentó justificar los síntomas de hipotermia que presentaban los niños diciendo que su hija tenía epilepsia. Luego, encerró a la niña en una habitación y prendió leña, lo que provocó un paro cardíaco en la menor. “La tuvo una hora y pico debajo del agua fría. Encima el tipo le gritaba que se comiera la caca. La cagó a palos, le pegaba en las piernas y en la cola. Después de eso la quiso meter adentro porque no paraba de temblar y la terminó intoxicando”, relató Juan.El vecino también comentó que su esposa fue quien llamó al 911 después de escuchar los gritos de los niños. “No se escuchó jamás a la madre protegiendo a los nenes, al contrario, era como que alentaba al padre por la paliza que les estaba dando”, dijo.Respecto a los detenidos, Juan señaló que “no hablaban con nadie ni saludaban a nadie en el barrio. Era como que no querían que nadie se meta en su casa”. Fuente: (LaBrújula24)