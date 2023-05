Robaron costosas herramientas a electricista y pide ayuda para recuperarlas

Foto: Así quedó el VW Pointer tras el robo.-

Malvivientes robaron una soldadora y una amoladora a un electricista de Paraná; el hecho de inseguridad ocurrió este sábado, entre las 13.30 y las 14, sobre calle Corrientes al 450. El trabajador a través de Elonce dio cuenta de lo costoso de las herramientas y solicitó ayuda para recuperarlas.



“Estacioné el auto, fui hasta la esquina a hacer un trabajo y cuando regreso, a los 10 minutos, habían roto el vidrio trasero del lado derecho, lo hicieron añicos, y me sustrajeron una soldadora y la amoladora”, contó Martín Demaría a Elonce.



El damnificado por el robo dio cuenta de las pérdidas por el hecho de inseguridad registrado en el centro paranaense y a plena luz del día. “La soldadora marca Lusqtoff está valuada en 65 mil pesos, la amoladora Dewalt en unos 25 mil pesos y el vidrio que rompieron no sé cuánto saldrá”, lamentó el trabajador.



Demaría radicó la denuncia correspondiente en comisaría segunda e intervino personal de Criminalística, pero en la cuadra no hay cámaras de seguridad que hayan registrado el robo.



“No sé si voy a recuperar las herramientas, pero que se sepa que hay un circuito ilegal para estas cosas”, apuntó el electricista. Quienes puedan aportar datos sobre las herramientas robadas pueden hacerlo al 3435040769. (Elonce)