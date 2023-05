Alertaron sobre 15 intentos de estafas telefónicas en pocas horas en Paraná

Policiales Detuvieron en Rosario a acusado de cometer estafas en Victoria y Paraná

La División Delitos Económicos de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, emitió este domingo una alerta y una serie de recomendaciones, frente a las 15 tentativas de llamadas extorsivas que se registraron en pocas horas en la ciudad de Paraná.Desde la fuerza de seguridad, se recordó que, si bien han bajado las denuncias por hechos delictivos con estas características, se notó un crecimiento de los intentos por afectar y lograr el objetivo de apoderarse ilegalmente de dinero, en especial siempre a adultos mayores.Desde Delitos Económicos se confirmó que, entre la noche del viernes y la jornada del sábado 6 de mayo, se recepcionaron al menos 15 notificaciones de intentos de tentativas extorsivas con llamados telefónicos a adultos mayores en los que les advertían de familiares secuestrados y estafas bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”.Afortunadamente, en la totalidad de los llamados, las potenciales víctimas tomaron la mejor de las resoluciones, cortar la comunicación inmediatamente, no aportar ningún dato y verificar la realidad del supuesto incidente.De igual manera, se recordó que pese a la campaña de difusión y de concientización en todo el territorio entrerriano por parte de la Policía de Entre Ríos, se siguen cometiendo con efectividad este tipo de hechos delictivos, en el cual las víctimas entregan importantes sumas de dinero.Las 15 llamadas extorsivas denunciadas, en una alta mayoría, se ejecutaron a la noche o bien de madrugada, tratando de buscar el shock o impacto emocional en la potencial víctima, publicóLa idea desde Delitos Económicos es informar de las tentativas, porque más allá de que no llegaron a lograr el objetivo delictivo, al menos notificar que los malvivientes siguen atentos con estas modalidades para tratar de buscar ilegalmente el dinero u otros elementos de valor.Por cualquier duda, se recomendó interrumpir la comunicación telefónica, constatar con un familiar directo la existencia o no del inconveniente, y denunciar siempre la tentativa a la policía a través del 911 o bien a la División Delitos Económicos.