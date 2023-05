El helicóptero policial sobrevoló Paraná por una capacitación nacional

Se desarrolló este viernes en Paraná el II Concurso Nacional de Formación a Conductores de Vehículos Policiales de Emergencia. La instancia de capacitación contó con la presencia de representantes de 11 provincias y para las prácticas, según registróen imágenes, se utilizó el helicóptero de la Policía de Entre Ríos.“Entre los asistentes, hay representantes de Institutos Policiales y de Academias de Conducción de 11 provincias, es decir que no solo enseñaremos, sino que también aprenderemos de ellos las bondades de lo que es tener una patrulla, una unidad de emergencia, y lo que representa para brindar la labor policial con excelencia”, explicó ael director de Institutos Policiales, Claudio González, al dar cuenta de la participación de representantes de Misiones, Santa Fe, La Rioja, Córdoba, Santiago del Estero, San Luis, entre otras.“23 cursantes finalizaron el ejercicio que fue, prácticamente, una hipótesis de intervención, como en el caso de un enfrentamiento, y se trabajó con armamento no letal”, aclaró el comisario.En relación a la participación del helicóptero policial para las prácticas, explicó que “todos los recursos forman parte del entrenamiento para saber cómo utilizarlos en caso de ser necesarios”. Las maniobras fueron desplegadas desde la Escuela de Policía y se extendieron hacia las inmediaciones, desde donde se pudo apreciar el vuelo del helicóptero policial.Los próximos cursos nacionales serán a instructores para oficiales y suboficiales y los últimos serán de carácter internacional para formadores de formadores, “para que cuando los cursantes regresen a sus lugares de destinos, que en los distintos niveles de conducción haya un denominador común para desarrollar los procesos formativos”, fundamentó González.En la oportunidad,rescató el testimonio de uno de los cursantes, el sargento ayudante Rodrigo Palavechino de la División Conducción de Vehículos Policiales, dependiente de la Dirección de Entrenamiento Policial Permanente de la Policía cordobesa.“Fue una capacitación enriquecedora de la que nos llevamos muchos conocimientos nuevos, sumamos y reforzamos otros que ya manejamos y también sirvió para unificar unidades de trabajo a nivel nacional para apuntar a un mismo horizonte, que es el cuidado de las unidades móviles, su buen uso y el cuidado del personal policial a fin de evitar posibles siniestros en los que el mismo pueda verse involucrado”, fundamentó. Y agregó: “Fue una preparación que conlleva, no solo el conocimiento del manejo de los vehículos, sino también de la legislación vigente, porque el policía necesita saber de las responsabilidades que tiene al momento de conducir estos vehículos y es una tarea que no es sencilla”.