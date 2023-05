Hallan muerta con disparos de arma de fuego a pareja: qué hipótesis investigan

Una mujer de 27 años y su pareja de 54 fueron encontrados muertos con disparos de arma de fuego en una vivienda de la localidad cordobesa de Villa del Rosario y la principal hipótesis de la investigación es la de un posible femicidio seguido de suicidio, informaron este jueves fuentes judiciales y policiales.





El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Martín Olmos y Aguilera de Villa del Rosario y las víctimas fueron identificadas como Jésica Gómez y su pareja Ramón Villafáñez.



Según las fuentes, ambos presentaban disparos de arma de fuego en sus cabezas y las pericias trataban de determinar si se corresponden con una escopeta encontrada al lado del cuerpo del hombre.



Según los primeros datos de la causa, a cargo del fiscal del departamento Río Segundo Manuel Ayán, fue uno de los tres hijos menores de la mujer quien halló ambos cadáveres tirados en el piso del living-comedor.



El chico inmediatamente avisó al abuelo materno, quien luego llamó a la policía, según detalló una fuente cercana a la investigación.



Gómez residía con su pareja y sus tres hijos en un departamento en la parte de atrás de la vivienda del abuelo materno.



Sin embargo, según declaraciones de los vecinos a ElDoce.tv, los fallecidos fueron pareja pero actualmente se encontraban separados.



La policía informó que no registra denuncia sobre antecedentes de violencia de género, dato que fue ratificado por la secretaría de Desarrollo Social del municipio de Villa del Rosario, Ana María Valiente, quien manifestó a Canal 12 de Córdoba que "a la pareja se la veía bien, sin antecedentes de violencia y sin sospechas de que podría ocurrir este desenlace".



Gómez tenía un hijo de 15 años producto de una pareja anterior, en tanto los dos restantes de 5 y 7 años los tuvo con Villafáñez.



Según cuenta La Voz del Interior, la mujer era ama de casa y el hombre se dedicaba a la albañilería y convivieron varios años.



Desde el municipio de la localidad cordobesa informaron que Gómez recibía asistencia de especialistas de la gobernación, pero no por problemas con Villafáñez.



“Jesica jamás nos mencionó algo de eso. Nunca tuvimos intervención por una situación de violencia con su pareja”, señalaron.



La última visita de asistentes municipales fue hace más de un mes, en la que el objetivo era constatar que los niños continuaran concurriendo a la escuela y que estuvieran en buenas condiciones de salud.



“Sus tres hijos iban regularmente al colegio. Jésica era una mamá presente”, dijeron.



Gómez tenía ocho hermanos, producto de la relación de su padre con su madre y luego con otra pareja, detalla el mismo medio local.



Según señalaron, en el entorno se vivieron situaciones de violencia familiar. Y explicaron que, siendo niña, Jésica y dos de sus hermanas fueron separadas del hogar. “Se las internó en residencias para niños y después volvieron al entorno paterno”, explicó la fuente.



Por ese contexto, la mujer no pudo continuar con sus estudios, precisó una mujer que fue docente de la mujer. Desde entonces se dedicó a realizar tareas domésticas.