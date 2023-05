Camión cargado de alimento para animales volcó sobre Autovía 14

Un camión que transportaba alimento para animales despistó en el kilómetro 482 de la Autovía 14, en el tramo que une las localidades de Paso de los Libres rumbo a Colonia Libertad. El accidente ocurrió durante la tarde de este juves y obligó a la intervención de Bomberos Voluntarios de la localidad correntina de Bonpland.



Según se informó, el chófer del camión fue trasladado en Ambulancia particular hasta el hospital de Paso De Los Libres para recibir atención médica. Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad y el conductor del vehículo se encuentra fuera de peligro.



El rodado de gran porte quedó en la zona de banquina, y milagrosamente, no hubo que lamentar la participación de otro vehículo en el hecho. El camión sufrió importantes daños y la carga que transportaba quedó esparcida en la zona del siniestro. (Fuente: Diario Río Uruguay)