Abusos en el Regimiento: para querellante, "Candiotti puede entorpecer la causa"

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por los jueces Cintia Graciela Gómez, Beatriz Estela Aranguren y Mateo José Busaniche, comenzó a discutir si concede la excarcelación al coronel Juan Facundo Candiotti, removido Jefe del Regimiento de Caballería de Exploración 12 de Gualeguaychú, acusado de encubrir abusos sexuales en ese Regimiento.



El pedido de liberación lo realizaron este miércoles sus abogados Carmen y Gerardo Ibáñez, quienes aseguraron que el militar no encubrió los abusos del suboficial Víctor Hugo Mercado, que no destruyó prueba y que no amedrentó a testigos de la investigación. De momento, el militar aguarda la decisión judicial alojado en el escuadrón de Gendarmería en Gualeguaychú. Allí se encuentra desde el 12 de abril.



El abogado querellante Pedro Fontanetto, representante de una de las víctimas, manifestó que el militar sabía de los abusos (tres son las soldados denunciantes) cometidos por Mercado y que desde que la investigación comenzó tuvo una conducta tendiente a entorpecer los avances.



"Candiotti ha entorpecido todo el tiempo la investigación a sabiendas de que los hechos sucedieron en el Regimiento. Nunca hizo absolutamente nada. En 2021, sabiendo de estas situaciones, emite un informe conceptual diciendo que Mercado estaba apto para ser el encargado del lugar, que era responsable y que tenía buen manejo", aseguró.



Para el querellante "quien estaba al mando de una institución tan importante, en vez de velar por la víctima y por apartar a Mercado, no solo lo protegía, sino que también lo premiaba". "Creo que luce a las claras que si Candiotti recupera la libertad puede entorpecer la causa", agregó a diario UNO.



En ese contexto, afirmó que en la causa han declarado muchos testigos y que, a su entender, si el coronel recupera su libertad podría atemorizar testigos clave para el juicio. "Fue apresurado el pedido de excarcelación en una incipiente investigación por hechos tan graves, por el rol que ocupaba y la prueba en su contra. Otorgarle la libertad o morigeración de la prisión preventiva es muy excesiva".



El querellante remarcó que en la causa se investigan abusos de mujeres en "una institución verticalista con prácticas machistas". "En caso de recuperar la libertad va a ser muy difícil que las víctimas y testigos declaren bien en el juicio. La gente tiene que llegar al juicio oral lo más alejada de presiones y eso va a pasar, siempre y cuando, Candiotti y Mercado no recuperen la libertad", subrayó.