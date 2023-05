Aún no ha sido identificado el cuerpo hallado en la costanera de Concordia

Policiales Investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre cerca del río Uruguay

El titular del Ministerio Público Fiscal de Concordia, José Costa, brindó declaraciones sobre el cuerpo hallado este miércoles en la desembocadura del arroyo Manzores, en plena Costanera de la ciudad de Concordia.El funcionario judicial informó que "lo primero que se está tratando de hacer es la identificación de esta persona".Respecto a posibles pedidos de localización en la vecina orilla, el fiscal contó que "eso también se está rastreando, al principio no hemos encontrado nada todavía y se está trabajando también con las fuerzas uruguayas para ver si hay algo".En ese contexto, Costa comentó que "la autopsia todavía no está definida dónde se va a hacer porque en este caso a los cuerpos primero hay que enfriarlos, o sea, meterlos en un freezer".En efecto, puntualizó, "no es aconsejable que, estando la morgue cercana al hospital, se haga allí en el hospital". De todos, concluyó, que el lugar donde se realizará "lo evaluará el médico forense, una vez que el cuerpo esté disponible para hacer la autopsia". (Diario Río Uruguay)