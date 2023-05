Joven muerta tras fiesta en departamento: alcohol, drogas y datos de la autopsia

"Vi a dos jóvenes con tres chicos, estuvieron todo el fin de semana largo con la música alta, se sentía mucho olor a marihuana". El testimonio de una vecina del edificio ratificó lo que ya investiga la Justicia de La Plata:nacida el 13 de enero de 2000,"A partir de la autopsia realizada pudo determinarse que el cuerpo no posee ningún tipo de violencia y que el deceso se produjo a raíz de una insuficiencia cardíaca", indicó el examen.Ahora,, que seguramente arrojarán otra clase de datos que certifiquen lo que realmente ocurrió durante un fin de semana largo en el departamento B del primer piso, en la calle 24, entre 44 y 45, del barrio La Loma.Varios testigos dijeron que allí se consumió alcohol, marihuana y cocaína., pero es prematuro sacar conjeturas. Nos faltan los exámenes toxicológicos para poder asegurar eso", indicó auna fuente de la investigación.Agentes del Comando de Patrullas y médicos del SAME concurrieron este martes al departamento, tras un llamado al 911. Un lugar que durante el fin de semana largo fue alquilado a través de la aplicación Airbnb.Al llegar encontraron a una mujer tendida en el piso y a tres hombres, quienes relataron que durante la noche se realizó una fiesta en donde consumieron alcohol y estupefacientes: marihuana y cocaína, entre otras drogas.Luego, testificaron que se quedaron a dormir allí, aunque no precisaron en qué momento la joven quedó en el piso.Este miércoles por la mañana, Sabrina, vecina del edificio, reveló que durante el fin de semana escuchó ruido de gente y música a todo volumen. Además, percibió un fuerte olor a marihuana que provenía del departamento., afirmó la mujer en diálogo con los canales de televisión.Y agregó: "Lo llamativo era el fuerte olor a marihuana que hubo durante algunos días. Pero no hubo gritos ni un pedido de auxilio, ni nada parecido. Si hubiese pasado algo así lo habría denunciado a la Policía", aclaró.Los hombres que fueron encontrados junto a la víctima en el departamento son Pedro Antonio Berutti (31), domiciliado en La Plata; Leandro Sebastián Zuñiga, (24), domiciliado en Berisso; Mateo Chávez Castaño (30), un colombiano radicado en City Bell.La Policía Científica incautó los teléfonos celulares de los hombres, un frasco con sustancia vegetal símil a marihuana, cortes de envoltorios de nailon conteniendo sustancia polvorienta en color blanco símil cocaína y una balanza de precisión.La causa fue tomada por la UFI 5 de La Plata a cargo del fiscal Juan Menucci, y quedó caratulada como "averiguación causales de muerte".