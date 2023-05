Comerciante de San Benito denunció maltrato ante un operativo de allanamiento

Una comerciante de San Benito denunció ante las cámaras de Elonce el accionar que tuvieron efectivos policiales en su local comercial de compra y venta, luego de que ingresaran a su propiedad con una orden de allanamiento sin testigos presentes. "A las 19:30 de la noche del martes me llamó la policía para avisarme que tenía que estar en mi casa porque tenía una orden de allanamiento", relató la mujer a Elonce.



Cuando llegó a su negocio, la policía ya la estaba esperando y entraron con la orden de allanamiento. "Eran todos hombres, no había ninguna oficial mujer", dijo. "Ingresaron con una orden de allanamiento, pero sin testigos; yo estaba sola con mi hija", agregó.



La mujer explicó que su negocio se dedica a la venta de artículos usados, muebles y demás objetos, y que la policía tenía una lista “enorme” de cosas que buscaban, incluyendo un Smart TV, una computadora, una hidro lavadora, una aspiradora y otros elementos. "Estuvimos discutiendo sobre los elementos que buscaban, yo les decía que las cosas no estaban y ellos decían que sí estaban", señaló la denunciante.



La situación se volvió violenta cuando la mujer agarró su teléfono para llamar a su abogado. "Uno de ellos se enojó, me sacó el teléfono, lo tiró al suelo, me empujó en el pecho y me decía que si no me calmaba me iba a seguir pegando", contó la mujer y sumó: "Me esposaron".



"Yo en ese momento estaba sola con mi hija, y afuera había un amigo que, al ver lo que estaba pasando, quiso entrar y los policías lo empujaron y le dijeron que se vaya a dar una vuelta", continuó la denunciante. "Ya han sucedido estos operativos en mi negocio y siempre estuve predispuesta, y los resultados siempre fueron negativos como este", agregó.



La mujer afirmó que no había ningún elemento en su negocio de lo que la policía buscaba y que los efectivos solicitaron la clave de su celular luego de azotarlo. "Acorralaron a mi hija para que también les dé la clave", denunció. Los efectivos que se presentaron en su negocio “se identificaron como personal de Robos y Hurtos de Paraná”.



Después de buscar sin éxito lo que buscaban, los policías hicieron ingresar a dos testigos que estaban afuera y se negaron a tomar como testigo al amigo de la mujer. "En ese momento me sacaron las esposas y firmé un acta", concluyó la denunciante.