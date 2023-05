Más de 500 cerdos muertos en incendio: “Habrá que cerrar los ojos y seguir”

Policiales Se incendió un criadero porcino y murieron más de 500 cerdos

Más de 500 cerdos murieron en el incendio a un criadero porcino registrado anoche en el establecimiento ubicado a la altura del kilómetro 4 de la ruta provincial 23, en la zona rural de Caseros. “Lo desesperante pudo haber sido el escuchar a esos pobres animales que se quemaron vivos”, lamentó ael damnificado por el siniestro, Adrián Sosa.En la oportunidad, Sosa se mostró “positivo” pese a las pérdidas millonarias que causó el incendio. “Las pérdidas son por un monto bien interesante, pero lo importante es que el fuego no afectó al plantel de madres porque eso hubiera complicado mucho más el trabajo”, explicó.Además, destacó que no se registraron personas lesionadas a causa de las llamas. “Los caseros estaban durmiendo y cuando despertaron, porque los galpones están alejados, el fuego ya había tomado la mitad de las instalaciones y las llamas se propagaron muy rápido”, comentó al repasar que cuando él llego “el fuego estaba muy avanzado y los animales estaban todos muertos”.Sosa hace 18 años que se desempeña en el rubro y de acuerdo a lo que comentó a, la producción porcina es para abastecer al consumo interno en el departamento Uruguay.“La parte positiva es que fue una desgracia con suerte porque los bomberos estuvieron muy bien, actuaron rápido y, entonces, los otros galpones se salvaron. Será cuestión de cerrar los ojos y darle para adelante y seguir”, valoró Sosa. Y agregó: “Todo es parte del juego del que hace cosas y corre con riesgos. Esta vez nos tocó una mala suerte, pero habrá que afrontarla porque dentro de todo no fue de gravedad, no se lastimó nadie y no les pasó nada a los trabajadores que se desempeñan en el criadero”.Bomberos Voluntarios de Caseros, San Justo y Pronunciamiento trabajaron intensamente para contener las llamas, pero las consecuencias fueron inevitables.