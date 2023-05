Remisera intentó resistirse a un asalto: “Le pegué un codazo en la cara”

María Rumacho, es remisera en la ciudad de Gualeguaychú desde hace 20 años, y sufrió un violento robo. Según relató un joven de unos 27 años tomó el auto en el barrio 348 Viviendas y se dirigió al barrio Norte. Al final del recorrido, el pasajero le pasó un brazo por el cuello y tras un forcejeo le llevó el celular.



“La situación cada vez se complica más”, dijo la trabajadora y remarcó que “sería bueno que estemos conectados a la comisaría más cercana”.



Sobre el robo, recordó que el malviviente “me hizo entrar por Santiago Díaz, hace muchos años que trabajo, conozco y nunca me había pasado nada. Me dijo que iba a trabajar de sereno atrás de Carrefour y me hizo doblar por Federación y antes de llegar a San José me dice frena acá”.



El hombre hizo un amague como metiendo la mano en el bolsillo, preguntó cuánto era, y cuando la remisera le dijo el precio la agarró del cuello. “Me decía dame el celular, dame el celular y yo le decía que no. Como me dejó el brazo derecho libre, le pegué un codazo en la cara. Agarra y me apaga el auto y me saca la llave y me manotea el celular”.



A pesar de que a María le hubiese gustado seguirlo, no tenía nada para defenderse. “Hice media cuadra más y le pedí a un muchacho que me prestara el celular para avisar a mi familia y a la policía, tardaron 20 minutos y relaté el hecho”.



“La Policía me dijo cómo me pude forcejear, y la verdad que sí, arriesgué mi vida por un celular, pero yo trabajo de eso y es una herramienta de trabajo. La pasé mal porque no podía dormir, y después no trabajé desde ese día”.



Sin embargo, María debe salir a trabajar nuevamente y con miedo, porque sostiene que día a día debe llevar la comida a su mesa. “Voy a arrancar con otra mentalidad y voy a pensar en alguna seguridad, porque nadie nos cuida”.



“Estamos expuestos porque manejamos plata, y hay poca seguridad. El sábado lo vi en el barrio 348, y lo fui a buscar a mi marido y cuando volví ya no estaba. Se nos está complicando cada vez más, y no hay miras de posibilidades de qué hacer”, dijo finalmente en diálogo con Radio Máxima.