Denuncias de abusos: definen si liberan a exjefe del Regimiento de Gualeguaychú

A partir de las 9.30 de hoy se concretará la audiencia para tratar el pedido de excarcelación de Juan Facundo Candiotti ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.. La Justicia detectó que el militar destruyó pruebas, amenazó a testigos, y buscó entorpecer las investigaciones que se llevan adelante por los hechos denunciados en ese Escuadrón.al entender que el acusado podría volver a obstruir la pesquisa del fiscal Federal Pedro Rebollo.Entonces, la defensa de Candiotti apeló la decisión de Viri. Hoy,en el Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional o le extiende la prisión preventiva.Fuentes judiciales confirmaron al portalque el juez Viri aún no resolvió la situación procesal de Facundo Candiotti y tampoco lo hizo con Víctor Hugo Mercado, sindicado como autor de hechos de posibles abusos. Esa decisión sería en los próximos días porque el magistrado no quiere esperar los diez días que tiene para dictaminar.La Justicia Federal investiga tres denuncias por abusos sexuales en la unidad militar de nuestra ciudad. Las jóvenes soldados voluntarias tienen entre 21 y 24 años y las tres acusaron a los dos suboficiales por tocamientos y hostigamiento permanente, así como amenazas para que no hagan las denuncias correspondientes.Uno de los militares acusados, que está radicado en Paraná, ya había sido procesado a fines de agosto de 2022 como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante contra una de las soldados. Esa sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Paraná.El segundo es el suboficial Víctor Hugo Mercado detenido en el Escuadrón 56 de Gendarmería acusado de abuso sexual gravemente ultrajante, lesiones psicológicas agravadas por la violencia de género, amenazas, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, desobediencia y mal uso de los artículos del Estado.La tercera denuncia es la más reciente -data de 2022- y en la cual aún se está trabajando desde la Fiscalía Federal.Por su parte, el del Escuadrón del Ejército, Juan Facundo Candiotti, también está acusado de la destrucción de pruebas en la investigación que están llevando adelante el juez Hernán Viri y el fiscal Pedro Rebollo; del encubrimiento de Mercado y de falso testimonio ya que cuando se le preguntó si hubo hechos previos de abusos, los negó a pesar de ser primero el subjefe y luego asumir la máxima jerarquía militar en el cuartel de Gualeguaychú.