Investigan la muerte de joven en un boliche: quién era y reveladores detalles

El fallecimiento de un hombre de 27 años durante la madrugada del domingo en el boliche porteño Mandarine Park es investigado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54, que dispuso la "averiguación de causales de muerte", y fuentes policiales confirmaron queSegún indicaron fuentes policiales y del Ministerio de Salud porteño, el joven identificado comofue trasladado en una ambulancia privada desde el espacio para eventos al aire libre Mandarine Park, ubicado en la Costanera Norte de la ciudad de Buenos Aires, al Hospital General de Agudos Doctor Juan A. Fernández durante la madrugada del domingo con, acompañado por el personal de la Comisaría Vecinal 14C, indicaron que NespralA partir de ese momento, se dio el correspondiente aviso a la Fiscalía, que trasladó el cuerpo a la morgue judicial, la que confirmó que la causa del fallecimiento fue por "congestión y edema pulmonar" y "edema encefálico difuso", indicaron fuentes policiales.En la causa interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54, a cargo de Laura Belloqui, que ante la Secretaría Única del doctor Almada, dispuso que se labren actuaciones por •averiguación de causales de muerte.En tanto, Nicolás Nahuel Álvarez, quien se identifica como, realizó posteos en sus redes sociales en los que solicita que "si alguien vio algo, por favor mándenme un mensaje".En relación al, Álvarez explicó, a través de Facebook, que "hasta donde sé,Sin embargo, añadió que "otros amigos consumieron esa misma pastilla y no tuvieron ningún problema"."El sábado después de (Mariano) Mellino falleció un pibe, era amigo mío y habíamos ido juntos a verlo. A partir de las 22:30 horas lo perdimos y lo próximo que supimos fue que estaba en el hospital Fernández, donde luego nos informaron que falleció", señaló.Y añadió que "según informaron tuvo un brote psicomotriz y se lo llevaron en ambulancia"."Si alguien vio o sabe algo le pido por favor que me hable. Cualquier información, aunque sea mínima, sirve", exhortó.En diálogo con, la Asociación Civil Intercambios, informó que sobre la pastilla Moncler verde, "no hay una información genérica. Por lo general, se trata de testeos que realizan las y los usuarios para saber si las sustancias tienen o no MDMA", que es la abreviatura de 3,4-metilendioximetanfetamina, una droga sintética que actúa como estimulante y alucinógeno.En ese sentido, el médico toxicólogo Francisco Dadic comentó al canal C5N que la pastilla Moncler verde "es uno de los nombres con los que se conoce este tipo de sustancias derivadas del éxtasis y del MDMA"."Estas pastillas provocan arritmias graves, es decir alteraciones del ritmo del corazón que pueden llevar a la muerte súbita con el consecuente edema de pulmón", agregó."Una sola pastilla puede provocar un cuadro de arritmia, convulsiones, fenómenos cerebrales o cardiovasculares; sin embargo si se asocia con otras sustancias como la cocaína o el alcohol, puede potenciar aún más el efecto", agregó."Una de las características de MDMA, a diferencia de otras sustancias, es que es muy arritmogénica, en el sentido que puede provocar rápidamente una alteración del ritmo del corazón que puede llevar a un paro cardíaco, además puede desencadenar otras afecciones en distintas partes del cuerpo que terminen en un desenlace fatal. Es una sustancia muy peligrosa", concluyó el toxicólogo.Respecto de Nespral, según su perfil en la red social Linkedin, el joven fallecido era economista, egresado de la Universidad Argentina de la Empresa.Del barrio porteño de Villa Devoto, aunque actualmente vivía en Villa Urquiza, Nespral había trabajado desde 2016 en empresas financiadoras de salud, específicamente en el área de análisis de gestión y auditoría. siempre según el perfil.Como experiencia laboral, en el citado perfil Nespral citaba había encarado un proyecto de reorganización integral de una Empresa de Medicina Prepaga joven.