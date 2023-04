Aduana secuestró 60 litros de ketamina a un camionero en un control

Economía La Aduana suspendió a 59 empresas exportadoras por no liquidar divisas

Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas secuestraron una cantidad récord de ketamina en la zona de la triple frontera, en un operativo que terminó con la detención de un chofer de nacionalidad paraguaya.La jornada transcurría con normalidad en el Paso Fronterizo Internacional Posadas – Encarnación y, de acuerdo al protocolo del mencionado centro de frontera, el 100% de los medios de transporte de cargas que ingresaban a la Argentina estaban siendo escaneados. No obstante, entrada la tarde, las imágenes arrojadas por un camión que ingresaba en tránsito a nuestro país, para luego dirigirse a Uruguay, captaron la atención de los analistas del escáner aduanero.En seguida, el control físico del vehículo encontró una llamativa cantidad de bidones, en una variedad de tamaños. Así, los inspectores de la Aduana le consultaron al conductor —un hombre de nacionalidad paraguaya— que traían y éste aseguró que sólo contenían agua para su consumo personal. Sin embargo, los envases no dejaban de ser curiosos: por un lado, varios no tenían marcas ni rótulos y, por otro, en general poseían tapa a rosca —lo cual resultaba extraño.Así, la Aduana dio aviso al Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la Dra. María Verónica Skanata, quien instruyó el secuestro de los estupefacientes, la retención del medio de transporte y la detención del chofer.Se contabilizaron nada menos que 60 litros de la sustancia, cuyo valor estimado asciende a nada menos que USD 622.500 —más de 190 millones de pesos. Por la maniobra delictiva, en el marco del artículo 866 del Código Aduanero, al chofer podría caberle una pena de 16 años de prisión. (