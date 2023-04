Dictaron prisión domiciliaria para falso operario de gas que golpeó a jubilada

Policiales Arrestaron al sujeto que robo a jubilada haciéndose pasar como operario de gas

El Juez de Garantías y Transición N°2, Dr Ignacio Boris Telenta otorgó el pedido de prisión preventiva realizado por el fiscal Lisandro Beherán para el detenido tras el ataque a una persona mayor en su domicilio con intenciones de robo.Pese a que el hombre, de 42 años, no tiene domicilio en Gualeguaychú, ya que es oriundo de Buenos Aires, el juez decidió que cumpla la preventiva solicitada en una vivienda de la ciudad, argumentando que no se había probado la posibilidad de fuga.En las primeras horas de la tarde, desde Fiscalía se presentaba la apelación a los Tribunales de Gualeguay, solicitando la revisión del fallo, mientras el delincuente fue trasladado a la casa de una mujer que sería su pareja, dónde comienza a cumplir la prisión preventiva.El individuo le manifestó a la propietaria de la casa que tendría que revisar el medidor por una falla que presentaba el mismo. La mujer le expresó que consultaría con su hijo, profesional vinculado a la construcción.La jubilada le aseguró que no tenía plata guardada solo lo que podía haber en el monedero (unos 8.000 pesos), por lo que se llevó la billetera y huyó.La víctima recibió golpes por el forcejeo y tras la intervención policial fue trasladada al hospital para su atención.En horas de la noche la policía encontró el vehículo en el que se trasladaba el delincuente y minutos después pudo detenerlo y trasladarlo a jefatura, lugar donde permaneció hasta este viernes. (MaximaOnline)