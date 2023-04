Persiguieron y detuvieron a hombre que circulaba con ametralladora en su auto

Un operativo policial de rutina en Rosario derivó en la persecución y posterior detención de un hombre que circulaba con una ametralladora dentro de su auto junto a otros dos sospechosos, que lograron escapar.



El control de la Policía Federal, según informaron medios locales, estaba situado en el barrio Industrial cuando divisó a un Fiat Uno color bordó con patentes cuyos dominios no coincidían.



En ese marco, comenzaron a seguir al vehículo que se detuvo poco después, en la intersección de las calles Iguazú y Rossini, en Las Malvinas.

Los ocupantes del auto, que habían desatendido la voz de alto, intentaron dejar el lugar rápidamente, pero solo dos pudieron alcanzar ese objetivo, mientras que el restante fue capturado por las autoridades.



Al revisar la unidad, los policías descubrieron en su interior, en el piso del asiento del acompañante, una ametralladora con 17 municiones, lista para ser utilizada. También incautaron otras dos armas de fuego.



Según consignó una testigo a La Capital, uno de los hombres que escapó “le apuntó para tirarle a uno de los que venían persiguiéndolo, pero no le salió el tiro”.



Por su parte, una comerciante relató a Cadena 3 de Rosario que vieron “un montón de policías corriendo” al igual que otros “dos hombres”. “A uno lo agarraron, y no sabíamos de qué se trataba. Después nos enteramos que tienen armas adentro del auto. No sé más nada”, añadió.



La Policía estableció un amplio operativo cerrojo para dar con los prófugos, que según testigos escaparon en distintas direcciones. También analizaron las huellas dactilares del arma. Investigaban si se dirigían a realizar algún ataque.



De acuerdo al relato de los vecinos, hace unos días se produjo el hallazgo del cadáver de un joven del Barrio Ludueña, que fue asesinado a puñaladas.