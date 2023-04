Advierten por estafas con alquileres de inmuebles: cómo actúan los delincuentes

Referentes del mercado inmobiliario de Concordia advierten por una práctica que viene en ascenso: Se trata de estafas a través del alquiler de inmuebles. "Sacan fotos de casas que tenemos a la venta o en alquiler y lo ofrecen a valores irrisorios pero es una estafa", afirman.



En declaraciones radiales, Maximiliano Scharn - reconocido operador inmobiliario de Concordia - contó que "ya hace varios meses que viene operando un señor con esta modalidad y encima como hay pocas casas en alquiler la gente se entusiasma y termina cayendo".



En efecto, narró "les hace hacer una transferencia a una cuenta bancaria del Banco Provincia de Buenos Aires como para que depositen 10, 15 o hasta 30 mil pesos y luego la gente se nos va a quejar a la inmobiliaria".



La treta es hacerse pasar por propietarios o incluso dicen "que son de un estudio de escribanos y se presenta un tal Rodriguez, que dice que tiene la casa para alquilar", agregó.



Estafa

Scharn contó que "me pasó con una casa que tengo sobre calle Moreno, que la tengo únicamente para la venta y se ve que sacan la foto o la toman de mi página web o de las redes, se las ofrece y la gente cae".



En ese contexto, el referente del sector contó que "en Concordia hay más de 100 colegas, por eso recomendamos trabajar con un matriculado porque si usted tiene un problema legal va con un abogado, si tiene que hacer una escritura va con un escribano o si quiere ver a un médico va con un médico matriculado; para eso estamos los matriculados que cumplimos las reglas".



Según el agente inmobiliario, ante cualquier inconveniente luego hay instancias como para poder reclamar. "Las estafas están creciendo, antes era algo que lo veíamos en la televisión, en Buenos Aires, pero ahora nos está llegando a nosotros", puntualizó.

Valores

Una de las modalidades, mencionó Scharn, es ofertar a un precio irrisorio. "Les muestran fotos de afuera y la gente dice dos dormitorios a 30 mil pesos - algo que no existe hoy - y ahí les dicen pague el primer mes y deposite", acotó.



Incluso, el agente inmobiliario contó que "nosotros fuimos a la comisaría Tercera - porque la casa que tengo está en esa jurisdicción - hablamos con el jefe ahí y nos comentó acerca de la cantidad de cuentos del tío que ven por día".



Scharn remarcó que "yo ya este año cumplo 25 años de trabajo, nunca me había pasado y se dio este caso en donde a una mujer le sacaron 30 mil pesos y se largó a llorar en mi oficina; yo no sabía qué hacer pero lamentablemente nosotros no tenemos ninguna responsabilidad".