Se registró un siniestro vial en la intersección de calles Belgrano y Leguizamón, de la ciudad de Concepción del Uruguay.



Se trató de un Ford Ka de color negro que transitaba de sur a norte por Leguizamón, con derecho a paso y al llegar a Belgrano, fue impactado por una camioneta Ford F 100 color naranja.



Lo lamentable y repudiable, es que el conductor de la pick up, no detuvo su marcha y escapó del lugar.



Por fortuna no hubo que lamentar lesionados, pero si importantes daños materiales, tomando intervención Policía y Tránsito municipal. (03442)