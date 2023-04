Allanamientos en Entre Ríos: Desbaratan banda que producía pornografía infantil

Allanamientos en Entre Ríos

En el marco de la Operación Red Federal en Alerta II, este miércoles se realizaron 62 allanamientos en simultáneo en todo el país para desbaratar una organización de producción de material de abuso sexual infantil. Como resultado, hay 13 personas detenidas y se secuestraron más de 600 dispositivos electrónicos de almacenamiento.La investigación fue realizada por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, a cargo de Daniela Dupuy, junto con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, en un trabajo conjunto llevado a cabo por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Ministerio Público Fiscal CABA.El operativo pudo concretarse gracias a la utilización del sistema de investigación que proporciona “ICACCOPS” (Sistema de investigación estadounidense Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System), plataforma utilizada para verificar tráfico de material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en plataformas de intercambio Peer lo Peer (P2P). Este mismo sistema es utilizado por miles de investigadores en todo el mundo con el objeto de brindar asistencia en este tipo de casos.De esta manera, el sistema aportó pistas de investigación y permitió identificar direcciones de IP asociadas a archivos relacionados con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Se logró identificar a 62 usuarios en distintitos puntos del país, entre ellos, de la provincia de Buenos Aires, CABA, Entre Ríos, Santa Fe, Chubut, Córdoba, Formosa, Salta, San Luis, Misiones, Jujuy, Mendoza, Chaco y San Juan.A partir de los datos recabados, se realizó una investigación preliminar de los 13 usuarios identificados en CABA y las fuerzas de seguridad allanaron sus domicilios, ubicados en los barrios de Flores, Belgrano, Monte Castro, Parque Chacabuco, Boedo, Caballito, Villa Crespo, Constitución, San Telmo y Almagro.Respecto a los usuarios identificados en el resto del país, se supo que los casos fueron derivados a sus fiscalías competentes, que ampliaron las investigaciones realizadas. Luego se pactó una fecha de allanamiento en simultáneo.Hasta el momento, hay 13 detenidos en todo el país y se secuestraron alrededor de 80 notebooks, Pcs y tablets, además de 70 celulares y más de 600 dispositivos de almacenamiento electrónico.La fiscalía de Violencia de Género encabezó este miércoles cuatro allanamientos en Paraná, Concordia y Colón con el fin de avanzar en una causa por pornografía infantil. Se supo que dos hermanos de Paraná fueron detenidos, al tiempo que se secuestró material informático y cerca de 700 gramos de marihuana.Se informó que en Paraná personal de la División Trata de Personas avanzó con las requisas domiciliarias en dos viviendas de hermanos ubicadas en el Barrio CGT y en inmediaciones de la Universidad Nacional Tecnológica (UTN), en Paraná.Se les incautó abundante material informático, celulares, computadoras y soportes.Además, en una de las viviendas de los sospechosos se localizaron cerca de 700 gramos de marihuana, que se encontraban listas para ser comercializados en bochitas y pequeños paquetes.Los dos hombres de Paraná, de 39 y 36 años, quedaron a disposición de la Justicia.