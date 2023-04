Video: se trepó a la caja de una camioneta en plena ruta para robar una rueda

?Noticias Matutinas#Video Del momento en el que un ladrón se sube a una camioneta en plena autopista de #Cordoba para robarle la rueda de auxilio.

Las obras en la ruta 19, a la altura del CPC de barrio Pueyrredón, de Córdoba, provocan embotellamiento en horas pico. En esos momentos y ante la ausencia de presencia policial, delincuentes aprovechan para atacar a los automovilistas. Darío Carrara no fue la excepción y un video que lo tiene de protagonista se volvió viral en las últimas horas.El hombre, que transita de manera habitual por esa ruta, habló conluego de que un ladrón se le trepara a la caja de carga de su camioneta Toyota Hilux e intentara robarle un neumático de camión.“Sentí el movimiento y lo vi por el espejo. Entonces empecé a actuar acelerando y frenando muchas veces”, explicó Carrara y aseguró que hizo esa maniobra no menos de 15 veces.Pero “el tráfico no le permitía avanzar” para sacarse de encima al delincuente ante la “desesperación” de que le llevara el neumático, que según detalló, tiene un valor de 350 mil pesos.“Fueron dos minutos hasta que llego personal en una camioneta azul, no sé si de Defensa Civil y lo pusieron en fuga”, agregó el conductor que hasta el momento nunca había atravesado una situación tensa como esa en la zona.En las imágenes del intento de robo que se difundieron por las redes sociales no se observaba ningún patrullero. Sin embargo, este miércoles, después de que saliera a la luz el video, sorprendió la presencia de un móvil policial.De acuerdo a lo que pudo conocer este medio, los efectivos están apostados a un costado durante 10 minutos y luego salen a recorrer la zona y regresan por otros 10 más.