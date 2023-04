Amenazaron a un policía que custodiaba un barrio de Gualeguaychú

Los vecinos no paran de denunciar situaciones de violencia e inseguridad, y en horas del mediodía del lunes todo terminó peor.



Fueron ocho patrulleros los que llegaron al lugar para brindar refuerzo. "Andate de acá, esta vez te lo pedimos por las buenas", le dijeron al hombre cuando estaba solo, lo que vuelve a sumar tensión en una zona caliente.



Semanas atrás, vecinos advirtieron por una ola de robos, agresiones y amenazas. Los detenidos vuelven a las 48 horas a su hogar y los vecinos reclaman por respuestas certeras, ya que a quienes denuncian los propios delincuentes toman represalias y los agreden, prendiendo fuego autos o atacando con armas blancas.



“Si amenazan a un policía y no pasa nada, que queda para nosotros”, expresaron vecinos del Barrio La Milagrosa, quienes manifestaron una vez más que no pueden continuar viviendo de la manera en que lo están haciendo, puntualmente en la zona de Boulevard Pedro Jurado y Doello Jurado.



Dijeron que “la situación excedió todos los límites, un grupo de personas viven en una casa precaria y hacen lo que quieren, inclusive amenazaron a un funcionario policial que debió dejar su parada. Esto es el colmo. Si a la policía le hacen esto, que queda para nosotros”, lamentaron.



Puntualmente, un hombre manifestó que “hemos hecho denuncias pero los robos siguen y la inseguridad aumenta cada minuto. Por lo que sabemos, se trataría de gente que entra y sale de unidades policiales, incrementándose la violencia desde hace unos tres meses a la fecha, cuando uno de estos sujetos habría terminado de cumplir una condena”.



Señaló que una “vecina que habría radicado una denuncia terminó con su esposo con un puntazo que casi le hacen perder un ojo, además de un intento de prenderle fuego la casa a la familia. Lo que está pasando excedió todo tipo de límites, y entendemos que hay filmaciones que estarían en poder de la justicia”, concluyó. (Fuente: Diario El Día)