Una nena y un hombre murieron por derrumbe de una casa: hay al menos 21 heridos

Una nena de 12 años y un hombre de 35 años murieron y al menos 21 personas resultaron heridas , tras derrumbarse una casa en el barrio porteño de Floresta. EL hecho se registró en las primeras horas del miércoles.El hecho sucedió en una edificación ubicada en la intersección de las avenidas Rivadavia y Lacarra, en donde cedió la construcción de dos pisos, dado que contaba con un entrepiso.Los vecinos mostraron su enojo porque, según dijeron, era una tragedia que se podría haber prevenido. “Nunca hubo una revisión de autoridades civiles para verificar el estado en el que estaba la construcción”, dijo uno de los entrevistados a TN.“Hemos derivado ocho heridos a los hospitales Piñero y Álvarez y lamentablemente hay un fallecido”, detalló Crescenti. Según indicó, se trata de “un hombre de aproximadamente 35 años”, que se encontraba bajo los escombros.En el lugar, trabajan 35 ambulancias del SAME y los bomberos intentan para rescatar a las personas que permanecen atrapadas. Entre los derivados a los hospitales se encuentran dos chicos, que al ser evacuados se encontraban fuera de peligro.“Había mucha cantidad de gente. La parte de adentro está muy inestable, es muy peligroso y están trabajando los bomberos. Estamos tratando de evacuar a todos y ya están todos los hospitales de la Ciudad alertados”, confirmó el titular del SAME.El titular del SAME,Alberto Crescenti, también dijo que se asistieron a otros 18 heridos que sufrieron heridas de menor gravedad y que no necesitaron ser derivados a hospitales. Sin embargo, aclaró que todavía no se sabe cuántas personas quedaron bajo los escombros.Crescenti también informó que existe el riesgo de que pueda haber nuevos derrumbes dentro de la vivienda. Por esto, la luz y el gas fueron cortados para evitar una tragedia mayor.El equipo de rescatistas de los bomberos ingresó al lugar y trabajan con perros entrenados en busca de sobrevivientes atrapados debajo de los escombros. La vivienda tenía tres pisos y el derrumbe ocurrió en las estructuras internas de la propiedad. Por este motivo, según explicaron las fuentes consultadas, es que la fachada de la casa permanece intacta.Los escombros tienen hasta dos metros de altura por lo que el trabajo de los rescatistas es sumamente complejo. Luego de las pericias, el lugar fue clausurado por las autoridades y los sobrevivientes fueron trasladados a un alojamiento ubicado en Uspallata al 800, en Barracas. (Todo Noticias)