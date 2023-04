Incendió una habitación de la casa de su pareja porque él pidió separarse

Un violento hecho ocurrió en horas de la tarde de este martes en calle Los Jacarandaes al 1300, barrio Anacleto Medina sur, de la ciudad de Paraná.Según se informó a, una joven de 20 años prendió fuego la habitación de la casa en la que vivía con su pareja, de 25 años. Sucedió luego de que él le pidió separarse.“Mi nieto Lucas quiso terminar con esa relación porque ella iba mucho a los boliches, le dejaba al hijo que tienen en común y se iba. Nosotros creemos que peligraba la vida de mi bisnieto, que tiene un año y cinco meses. Ellos antes de separarse tenían una habitación dentro de la casa, porque ahí también vive mi hijo”, comentó Nelly.Contó que “mi nieto es Dj, pasa música y con esto se le quemaron todas sus cositas, ahora no sabe qué va a hacer. Quiso entrar a recuperar sus cosas y se le quemó el pelo. Es muy doloroso lo que hizo la chica, porque acá se le brindó todo. La ayudamos en todo, la familia hizo todo por ellos”.“El daño que se generó en la casa es grande. Intervinieron los Bomberos. Esta chica no tiene nada, no sé cómo va a pagarme los daños, porque es mi casa. Si bien vivía mi hijo, mi nieto y bisnieto, esta es mi casa”, remarcó la mujer.Afortunadamente no hubo personas heridas.