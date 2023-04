Aduana incineró dos toneladas de marihuana que fueron incautadas en Entre Ríos

El 26 de agosto del 2021, un camión fue interceptado mientras circulaba por la ciudad de Gualeguaychú, con destino final a la ciudad de Buenos Aires. Se le pidió la documentación al conductor y se observó que ésta era apócrifa.Al abrirlo se encontraron 2.071,91 kg de marihuana , distribuida en 2803 bultos de diferentes tamaños, los cuales fueron sometidos a prueba de campo y reactivos narcotest, resultando positivo para la sustancia cannabis sativa. A su vez, se procedió a la detención del conductor del camión en carácter de incomunicado.El juez Hernán Viri señaló que: “el golpe al narcotráfico que significó el secuestro de más de 2 toneladas de marihuana, demuestra la importancia que tiene la articulación y acción mancomunada de la Justicia Federal, la Aduana y las Fuerzas de Seguridad”.De la misma manera, el administrador federal de la AFIP, Carlos Castagneto dijo que: “la AFIP es un organismo central en la lucha contra el narcotráfico dado que no solo participamos de los operativos de incautación de droga que a lo largo y a lo ancho del país realizamos de manera conjunta con otros organismos y con el poder judicial; sino que también controlamos a través de nuestra matriz de riesgo y cruces sistémicos a quiénes luego intentan desarrollar el lavado de activos provenientes de esta actividad ilegal. Nuestra lucha contra el narcotráfico es llevando a cabo medidas concretas y acciones directas de control y fiscalización. No creemos en los eslóganes efectistas. Apostamos al trabajo coordinado y la utilización de nuevas tecnologías para combatir al crimen organizado que tanto daño le hace a nuestra gente”.Asimismo, el director general de Aduanas, Guillermo Michel, expresó que: “este procedimiento da un cierre definitivo a la causa y muestra de manera concreta los resultados de un procedimiento exitoso donde trabajaron de manera conjunto las fuerzas de seguridad, la Aduana-Afip y la Justicia Federal. Es un hecho muy importante para el combate del narcotráfico, en particular es muy relevante para la provincia de Entre Ríos”.

La causa



De la investigación judicial surge que el transporte llegó vacío a Misiones, donde colocaron la droga que habría ingresado desde Paraguay por el Río Paraná. En tanto el rodado había ingresado por la frontera de Santo Tomé, Corrientes.El chofer que trasladaba el cargamento, de nacionalidad brasileña, intentó escapar, pero fue atrapado a pocos metros del camión.Los precintos aduaneros habían sido adulterados. Esta modalidad es habitual en las organizaciones delictivas que buscan vulnerar y evitar los controles en ruta durante el tránsito por la República Argentina.Se sospecha que la droga tenía destino final las villas 1-11-14, en el Bajo Flores, y la Zabaleta en el límite de Nueva Pompeya y Barracas, además de distintas zonas calientes del conurbano.En un primer momento intervino el Juzgado Federal de Campana que se declaró incompetente y la causa pasó a tramitar al Juzgado Federal de esa ciudad a cargo del Dr. Hernan Viri quien ordenó a la Dirección General de Aduanas que lleve a cabo el procedimiento de incineración del estupefaciente.