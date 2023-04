CoPNAF reitera su preocupación por casos de abuso sexual en menores

es titular del CoPNAF (Consejo Provincial del Niño, Adolescencia y Familia) del departamento Federación. De visita en, la funcionaria hizo referencia a uno de los temas que más preocupan hoy al ámbito policial, así como también a la Justicia.comenzó diciendo Farías . Al mismo tiempo, comentó que “para intervenir ante denuncias por abusos sexuales, nosotros primeramente debemos cumplir con un protocolo.”.“Intervienen varios Ministerios como Educación, Justicia, Salud y otros. Cada uno de ellos tienen especificadas sus funciones al respecto. Hay una ley nacional para proteger a niños, niñas y adolescentes; y una ley provincial se adhiere a la misma. Estamos ante muchos casos y la pregunta que surge es si hay más casos, o en la actualidad se denuncia más”, expresó. Asimismo, dijo que”.También Farías indicó que “luego de la Fiscalía, el caso pasa al CoPNAF, porque generalmente los niños van a Cámara Gesell. Tenemos que ser muy cuidadosos en la intervención, acompañando, viendo cómo se encuentra ese niño, niña o adolescente; si necesita asistencia psicológica (…) Es la Justicia quien pide las medidas ante el Juzgado de Garantías, es decir decide si el acusado se debe alejar o no del domicilio, las medidas de restricción, etc. Nosotros no decidimos quien queda detenido o a quien se le aplican medidas de restricción, y a eso hay que aclararlo”.En otro tramo, la funcionaria del CoPNAF sostuvo que “a veces algunos creen que nuestro organismo no hace nada, pero seguimos todos los pasos del protocolo tal lo tenemos indicado. Por ejemplo, si una persona no cumple con las medidas dispuestas por la Justicia, no nos cabe a nosotros hacer ese control, sino que son otros organismos (…) Estamos muy involucrados y nuestros profesionales gracias a Dios siguen los casos muy atentos y preguntan a los demás organismos cómo siguen los casos”.“Otro punto importante es que no importa el día ni el horario, sea la hora o el día que sea, se debe activar el protocolo ante una denuncia (…) Inmediatamente se siguen todos los pasos a través de todos los organismos intervinientes”, dijo finalmente.