Modelo que cayó del balcón: pidieron procesar con preventiva al empresario

La semana pasada, el juez Martín Del Viso dictó la falta de mérito para Francisco Sáenz Valiente, el empresario acusado de la muerte de Emmily Rodrigues, ocurrida el 30 de marzo pasado en su piso de la calle Libertad en Retiro, en medio de una fiesta de consumo de drogas. Así, tras casi tres semanas encerrado en una celda de la Policía de la Ciudad, Sáenz Valiente recuperó su libertad. El empresario, dedicado a la minería, no fue absuelto ni sobreseído. Del Viso marcó la imprecisión en la acusación del fiscal Santiago Vismara, que acusó al empresario de femicidio pero no determinó cómo mató a Emmily. En paralelo, ordenó nuevas medidas de prueba, allanamientos en el piso de Libertad y en el departamento que Rodrigues ocupaba en un complejo de torres de Caballito.accedió a su contenido, pasaron su planteo en limpio, punto por punto.Vismara y Labozzetta aseguraron que Emmily llegó al departamento con buen aspecto, para morir completamente desnuda casi cinco horas después en una caída de seis pisos, más de 21 metros al vacío. Antes de su caída, según un relato de una testigo, una empleada de limpieza en un domicilio en el tercer piso del edificio, pidió auxilio de manera desesperada. “Se la vio junto a la ventana con Sáenz Valiente y se la escuchó gritando que llamen a la policía”, asegura el texto.También, los fiscales sostienen que “la escena fue alterada”. Primero, no se encontraron drogas en el departamento cuando la Policía porteña lo inspeccionó. Segundo, Emmily usó un jean decorado con cadenas la noche de su muerte, sin ropa interior.En su indagatoria, Sáenz Valiente aseguró que le quitó los pantalones mientras intentaba que no se arroje al vació, pero el jean de Rodrigues no fue hallado junto a la ventana, sino en otro ambiente. En un momento, Rodrigues se quita el top que llevaba: Vismara y Labozzetta ponen en duda el momento en que esto ocurre, si fue antes o después de la supuesta crisis psiquiátrica que llevó a su muerte. “El top de Emmily se halló en la habitación del imputado”, afirmaron los fiscales. En la misma habitación se encontraron los pantalones que Sáenz Valiente supuestamente usó esa noche, según imágenes de las cámaras.Lía Alves, testigo de la noche, amiga del empresario, negó que se tratara de una reunión con fines sexuales, ni que las otras mujeres que estaban en el domicilio hubieran sido contratadas para tener sexo. “Ello, sin perjuicio de que describió escenas en las que Emmily, encontrándose con su torso desnudo, se acariciaba y tocaba con Juliana, y que luego se acercó también desnuda a Sáenz Valiente”, apuntaron los fiscales. Sin embargo, dos testigos aseguraron que Rodrigues se quitó el top durante su “ataque de nervios”.Luego, observaron que “a la vez, Dafne Gutiérrez Santana”, otra joven presente esa noche, “en su declaración fue bastante elocuente” al señalar que ella, la víctima y otra testigo “pertenecemos a un grupo llamado chicas VIP, de lugares exclusivos de la noche. Yo a Emmily la conocí en la noche, no la conocí en la escuela, la veía en esos lugares, no en un parque”.Mientras tanto, se aguarda para los próximos días la llegada de los resultados de las pericias toxicológicas a las muestras extraídas al cuerpo de Emmily. El forense que practicó la autopsia al cuerpo, Héctor Di Salvo, afirma que la gran cantidad de lesiones que sufrió son compatibles con su caída y que no mostraba heridas defensivas o compatibles con abuso sexual.