“El conductor vio que me iba a chocar y aceleró”, dijo ciclista atropellada

Policiales Conductor chocó a una joven ciclista y se dio a la fuga

Una joven ciclista, Lorena Mohlingher, fue víctima de un tremendo accidente de tránsito durante la noche de sábado en la localidad de Urdinarrain. La joven esta por cruzar la calle con su bicicleta cuando fue embestida por un vehículo de color negro, posiblemente un Volkswagen Gol con vidrios polarizados, que se dio a la fuga después del impacto.. Con el conductor llegamos a cruzar miradas y vio que estaba por chocar siento que aceleró, no sé si fue por el mismo susto o qué”, dio cuenta la damnificada.“Él sabía que me iba a chocar y aceleró, me agarró de la mitad de la bici para atrás”, sentenció y sumó que tras el accidente sufrió severas lesiones en la nariz, frente, mandíbula, piernas y abdomen. “Estuve tirada en el piso hasta que, por suerte vecinos, que escucharon el ruido, llamaron a la policía y me ayudaron a reincorporarme”.En este sentido, señaló que no sabe que automóvil es el que la chocó, solo alcanzó a ver que “estimo que iba solo porque no vi a nadie en el asiento del acompañante”.“Queremos que el conductor aparezca porque esto no puede quedar así”, cerró Mohlingher. (Fuente: La mañana y su gente –Radio Cristal)