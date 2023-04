Niña de cuatro años murió aplastada por un bolsón de arena

Una nena de 4 años que había desaparecido durante la tarde de este lunes en el barrio Ameghino, de la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, fue encontrada muerta horas más tarde debajo de un bolsón de arena en la puerta de su casa.



La desesperante búsqueda comenzó alrededor de las 14 de este lunes. Según sus familiares, Alma había salido a jugar a la vereda de su casa, ubicada en la calle Tucumán entre Fernández Moreno y Del Pilar. En un momento la perdieron de vista y, al ver que no aparecía, se dirigieron a la Comisaría 1° para hacer la denuncia correspondiente.



De esa manera, se activó el Alerta Sofía, el sistema de emergencia rápida que sirve para coordinar la inmediata búsqueda y localización de niños y adolescentes cuyas vidas se consideran en alto riesgo inminente. De esa manera, las fotos de la menor comenzaron a difundirse en redes sociales.

“Buscamos a Alma Josefina. Fue vista por última vez el día 24/4/2023. Vestía polera marrón, calza negra y crocs rosas. Ante cualquier información comunicarse urgente al 911″, se podía leer en el comunicado que emitió la Municipalidad.



Agentes policiales, acompañados por varios vecinos, recorrieron el barrio. También ayudaron los Bomberos Voluntarios de Luján y perros de búsqueda. Incluso se metieron dentro de varias casas para llevar a cabo el rastrillaje.



La peor noticia se confirmó pasadas las 19: la nena fue encontrada en el mismo lugar donde se la había visto por última vez, en la puerta de su casa. El cuerpo estaba debajo de un bolsón de arena que, según los investigadores, se desprendió de la pared de una obra que estaba en construcción, dejando a la niña sepultada.



Personal médico le realizó maniobras de reanimación, pero no obtuvieron resultados. El cadáver fue trasladado a la morgue para ser sometido a la autopsia correspondiente. A simple vista no se observaban signos de violencia en el cuerpo.

Intervino la UFI N° 9 descentralizada de Luján a cargo de la fiscal Mariana Suárez.