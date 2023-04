Desaparición de Carlos Ramírez: "Se lo está buscando en todo el país"

La familia de Carlos Ramírez reiteró el llamado a la comunidad para que se aporte cualquier información sobre su paradero. Ramírez, de 65 años, fue visto por última vez el 15 de noviembre del año pasado en la zona de Bajada Grande de Paraná.Su caso ahora ingresó al Sistema Federal de Búsqueda de Personas. Al respecto, Cinthia, sobrina, expresó aque “hablamos con la fiscal y nos informó que esto iba a ocurrir. Ahora se lo empieza a buscar en los aeropuertos, estaciones y demás, a nivel nacional. Como recién se hace habían rechazado el tema de la recompensa. Esperamos que ahora se pueda hacer”.La fiscal “había solicitado la recompensa el 14 de febrero, pero se la rechazaron. Con esta nueva medida esperamos que se pueda concretar. Es una esperanza nueva que tenemos porque la verdad es que no hemos tenido noticias de nada, todo está igual que siempre. Queremos encontrarlo”.“Cuando desapareció él quería buscar un cajero, eso dicen los testigos, no sabemos bien qué pasaba por su cabeza. Siempre está la esperanza de que esté vivo”, dijo.Comentó que “la fiscal me dijo que estaba llamando a todos los que ya habían declarado para ir corroborando información. Se comunica con el Banco donde él cobraba para ver si hay movimientos y demás. No hay indicios. Nadie tocó nada de esa cuenta, no hizo compras, no sacó plata. Por eso es rarísima su desaparición”.Una de las testigos “informó que el 15 de noviembre lo vio entrando al supermercado de calle Larramendi. Dijo que él la saludó, que lo notó como ido. Eso se corroboró con las cámaras del lugar, fue verdad. Las cámaras lo toman para Larramendi caminando solo. Parece que estaba como perdido, como que quiso entrar a una casa, pero más de eso no sabemos”.