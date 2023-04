Niño atropellado al cruzar la avenida sigue internado: su padre contó cómo está

Policiales Un niño fue atropellado cuando cruzaba avenida Ramírez para ir la escuela

Un accidente de tránsito ocurrió esta mañana en la zona de las Cinco Esquinas de Paraná y un niño de 12 años resultó herido y debió ser trasladado en ambulancia hacia el hospital materno infantil San Roque, dio cuenta Elonce El siniestro vial involucró a unaSegún se pudo establecer, el niño que se dirigía a la escuela, cruzó avenida Ramírez por la mitad de la cuadra y fue atropellado por la camioneta, cuyo conductor no alcanzó a frenar.Horas después del accidente,Según se indicó a este medio,El chico continúa en observación, en la Sala de traumatología del hospital y no presentaba lesiones óseas y tampoco heridas graves,esperan los resultados de los estudios.Según se confirmó a Elonce, el niño de 12 años que fue chocado por una camioneta esta mañana,y según adelantaron fuentes médicas, se recupera favorablemente.Los familiares de Benjamín (12), contaron ade consideración”, según indicaron.Por otra parte, los padres del menor destacaron al dialogar con este medio que “el estudio más urgente,”.El padre del niño describió quesobre su hijo que cruzaba avenida Ramírez para ir a la escuela, cuando fue chocado por una Chevrolet S10.El niño de 12 años, se encuentra en observación en el Hospital materno infantil San Roque de Paraná y se espera su evolución en las próximas horas. Además, se pudo conocer que si bien,que pasaron tras el accidente y se encuentra bien.El menor herido en el siniestro vial ocurrido esta mañana, frente al corralón de Tránsito Municipal, se domicilia a una cuadra de la escuela y recorre todos los días el mismo camino para concurrir a clases.Incluso, los familiares dijeron que “y eso demostraba que se está recuperando del estado que tenía esta mañana tras el impacto”, indicaron.Un joven que pasaba por el lugar, fue el primero en auxiliar a Bejamín. El muchacho se sacó su campera para que el niño no pasara frío hasta la llegada de la ambulancia. Otra joven, frenó en el lugar y ayudó a asistir al menor herido.También fue asistido por varios inspectores de Tránsito que estaban en las inmediaciones y otras personas que pasaban por el lugar.Por otra parte, los familiares del niño herido, se mostraron muy agradecidos con la atención que recibió su hijo y contaron aAsimismo, señalaron que “familiares del conductor de la camioneta, concurrieron al hospital para solidarizarse con la familia y se mostraron muy apenados y preocupados por lo sucedido”, indicaron.