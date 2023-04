Policías custodian más de 90 escuelas de Rosario, tras balaceras y robos

Tiros frente a la escuela Medalla Milagrosa y la San Luis Gonzaga, asalto a alumnos de la Santo Tomás de Aquino y hurto a una preceptora de la ex Técnica 4. La semana pasada recrudecieron los hechos de violencia vinculados a instituciones educativas de Rosario, aunque no se trata de nada nuevo. Días atrás, se registraron dos balaceras; una contra la escuela 84 José Marmol de Larrea al 300 y otra a la escuela Rosa Ziperovich en avenida Sabin 1199.En este marco, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, se reunió el viernes pasado con los referentes de los gremios docentes públicos y privados de Rosario en la sede local de Gobernación y en esa oportunidad, se oficializó el denominado programa Te acompaño de la escuela a casa, un dispositivo de prevención cuyo objetivo es proteger y tranquilizar a alumnos y alumnas, familiares y docentes a la hora de entrar y salir de las escuelas.La subsecretaria de Prevención y Control, Priscila Dos, confirmó que este lunes comenzó a instrumentarse el programa que se extiende, actualmente, a unas 90 escuelas de Rosario integradas a 27 circuitos. “Desde hace algunas semanas venimos diagramando el programa que consiste en la presencia policial en la zona aledaña a las escuelas, no se trata de un móvil fijo sino de recorridos para que los alumnos, padres y maestros estén acompañados en sus caminos desde la parada de colectivo a la escuela”, explicó en contacto con Rosario3La iniciativa fue impulsada por los ministerios de Educación y Seguridad provinciales. Según indicó la funcionaria, desde el Ministerio de Educación se ejecuta la lista de instituciones que requieren la intervención –con contextos de vulnerabilidad y violencia– y luego, Seguridad planifica la custodia. “Hoy estuvimos recorriendo algunas de las escuelas con el ministro Claudio Brilloni, el objetivo es que este programa se sostenga y se cumpla en el tiempo”, remarcó y advirtió que no se trabaja con un protocolo especial sino con las facultades policiales de proceder ante cualquier delito.Una de las instituciones implicadas es la escuela Rosa Ziperovich, ubicada en avenida Sabin 1199 y recientemente atacada. Su director, Manuel Moure, aseguró a Rosario3 que cuentan con un móvil fijo de Infantería y consideró positivo que se ponga en funcionamiento el programa. “Todo está más tranquilo, como en otros barrios, existen horarios en los que se evita la circulación. Los hechos de inseguridad ocurren siempre”, señaló.Consultado acerca del ánimo de los docentes que deben trabajar en condiciones riesgosas, observó: “Los maestros siempre le ponen el cuerpo, siempre sacamos fuerza de la debilidad”.“El viernes tuvimos una reunión con los gremios docentes en el cual hemos concluido con dos cuestiones: una, general, para intervenir integralmente los problemas de seguridad que impactan en las escuelas privadas y públicas, para darle una respuesta inmediata. Ya implementamos un dispositivo de prevención para identificar escuelas con horarios de ingreso y egreso, ya que los recursos son finitos. No podemos poner policías en las 4 mil escuelas de toda la provincia. Dosificamos los recursos que tenemos”, manifestó por su parte el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni en una entrevista con Radio 2.“Tenemos que estar juntos, comunicados permanentemente funcionarios, policías y docentes. Antes me hicieron una nota en LT8 y estaba en la puerta de una escuela para acompañar el trabajo policial. Es la fortaleza que tenemos que demostrar con un trabajo mancomunado”, remarcó y consideró sobre la problemática reinante: “No son solo amenazas, tambien son hechos delictivos”.