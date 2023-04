Subió al techo en casa de su ex, vio al amigo haciendo asado y lo mató a tiros

Un asado con amigos se convirtió en una escena de terror luego de que Víctor Hugo "Mono" Sánchez le disparara a Lázaro Sergio "Keko" Morales, amigo de su ex pareja, pensando que salía con ella. El homicida trepó los techos de la casa -donde él había vivido- y sin mediar palabra gatilló al ver al hombre en el patio.El hecho tuvo lugar el viernes 14 en Guaymallén, Mendoza. Morales se había ofrecido a hacer un asado para su pareja y su amiga. Sin embargo, jamás pensó que el ex de ella se aparecería en la casa y le dispararía. Keko, de 39 años, falleció este domingo, tras agonizar durante más de una semana.Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 22 de esa noche un fuerte ruido en el techo de la casa hizo que la mujer y sus invitados se callaran. Luego, se escucharon los disparos.Al divisar a Morales en el patio, el hombre de 41 años sacó un arma y le disparó por la espalda. Uno de los proyectiles impactó en la parte derecha del cuello de la víctima, quien quedó tendido en el suelo.El amigo de la mujer no notó nunca la presencia de su atacante, que tras disparar se dio a la fuga a rápida velocidad a bordo de un Volkswagen Gol Trend color rojo, según informaron desde el Ministerio de Seguridad. El homicida está prófugo y tiene pedido de captura.Tras el ataque, Morales fue llevado de urgencia al Hospital Central. Tras constatar la gravedad de la lesión, los médicos decidieron operarlo y le quitaron el proyectil que tenía incrustado en su cuello. Pese a esto, el hombre quedó en grave estado con pronóstico reservado.Según detallaron desde la institución, la bala perforó el esófago y las cervicales de la víctima, provocándole un severo cuadro de paraplejia y dejándolo "inestable hemodinámicamente". Finalmente, Morales falleció durante la madrugada de este domingo."Se nos fue… Esta mañana del domingo se nos fue nuestro compañero, se nos fue un miembro de esta familia. Nos queda el recuerdo de todos esos momentos hermosos, de las batallas artísticas que dimos, que dimos hombro a hombro con el alma hecha fuego", escribieron desde la cuenta de Facebook del grupo La Gota Teatro, a donde "Keko" asistía.En tanto, tras el hecho, la dueña de la casa hizo la denuncia, reconoció a su ex como el atacante y brindó su nombre y dirección para que fuera arrestado. Sin embargo, cuando los efectivos policiales se dirigieron a aquel domicilio no lo encontraron. El paradero del asesino aún es desconocido.La principal hipótesis de la investigación es que la intención de Sánchez era atacar a su ex, pero tras trepar por el techo y ver a Morales en el patio estalló de furia y comenzó a disparar. Fuente: (Crónica)