Se ausentaron dos horas y les robaron una millonaria suma en dólares y pesos

Una pareja que el viernes a la noche regresó a su departamento de Paraguay al 1700 de la ciudad de Rosario, tras estar afuera dos horas y media se encontró con la puerta cerrada por dentro con una traba y tuvo que llamar a un cerrajero para ingresar. Así fue como los dueños de casa descubrieron que les habían robado una caja fuerte con 15 mil dólares y 300 mil pesos, una mochila que contenía 2 millones de pesos y otras cosas de valor como joyas y una computadora. Lo llamativo del caso es que, según las primeras pericias, los ladrones se fueron por un balcón de ese décimo piso que da al frente, separado apenas por medio metro de un edificio lindero.



El robo fue descubierto el viernes a la noche. La pareja habían salido de su casa alrededor de las 20 y al volver a las 22.30 se encontró con la puerta trabada por dentro. Luego de llamar a un cerrajero para entrar las víctimas se encontraron con el departamento completamente desordenado. La caja fuerte domiciliaria en la que guardaban joyas, 15 mil dólares y 300 mil pesos había desaparecido. También les habían robado un bolso con 2 millones de pesos, joyas, relojes y una computadora.



Las víctimas —una profesional y un comerciante dedicado a un rubro que maneja altas sumas de dinero— llamaron al Comando Radioeléctrico. Los policías de esa fuerza de calle llegaron en el momento y les tomaron la denuncia. Luego se ocuparon de las pericias agentes de la Agencia de Investigación Criminal ante órdenes del fiscal de Flagrancia Aurelio Cicerchia, a cargo del caso. Según fuentes de la investigación, los efectivos detectaron dos huellas de pisada en el balcón del frente. Esto hace presumir que los ladrones saltaron al balcón de un departamento vecino que al parecer está deshabitado y que podrían haber usado como vía de escape. Si bien se desconoce cómo y en qué horario se fueron del lugar y las cámaras de la cuadra no se detectaron movimientos extraños dentro de la franja horaria en que ocurrió el robo.



Un vecino de las víctimas les contó a los policías que alrededor de las 22 bajó a abrirle a un repartidor y escuchó ruidos en el departamento lindero. Incluso percibió que corrían la traba de la puerta, pero pensó que se trataba de sus vecinos y no sospechó nada raro. Por eso se presume que en ese horario, cercano al regreso de la pareja, los ladrones estaban revisando la casa. Otro dato que llamó la atención de este vecino es que un rato antes de la llegada del delivery le habían tocado el timbre consultando por la dirección del edificio, lo que le pareció extraño. Por eso no se descarta que algún cómplice de los asaltantes haya actuado como “campana” desde la calle y alertado al resto del regreso de los dueños de casa.



Dentro del departamento violentado se levantaron dos huellas digitales que serán peritadas. No había cerraduras forzadas ni vidrios rotos. Se infiere que los ladrones se fueron por el balcón, separado por medio metro de un departamento lindero que a la llegada de los policías tenía el ventanal entreabierto. En una primera revisión de las cámaras de vigilancia de la cuadra y de una casa de alarmas cercana los investigadores no detectaron movimientos extraños.



Hasta las 8 de la mañana siguiente no se advirtió la salida de personas con bultos grandes como los robados. Y si bien el edificio vecino tiene cocheras, no se registró la salida de autos. Los agentes realizaron un relevamiento de otras cámaras de la zona y se solicitaron otras imágenes para ampliar la búsqueda. De acuerdo con las fuentes, los robos en departamentos de altura cometidos sin forzar aberturas son frecuentes, aunque lo habitual es que los ladrones “escalen” desde la vereda hasta un segundo o tercer piso pero no es común que se registre esta mecánica en pisos más altos. (La Capital)