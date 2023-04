Joven intentó agredir a su ex novio y le rompió el auto con una botella

Una mujer difundió un hecho del que fue victima su hermano en Concordia. La usuaria Alexia Gómez usó las redes sociales para hacer público el caso, registrado en inmediaciones de calle Carriego y Avenida de los Pueblos Originarios, subiendo incluso un video de la violenta secuencia.Según contó la joven a su hermano, la ex pareja lo increpó en la calle y le rompió el auto con una botella.La familiar contó que "si él no cierra el vidrio lo golpea" y se preguntó "¿si esto hubiese sido al revés que hubiese pasado?", dado que "ella se va triunfante caminando como si lo que hizo estuvo bien".Alexia puntualizó que "si hubiese sido mi hermano haciendo eso lo iban a matar por todos lados". Por lo que, argumentó, "la violencia no se justifica en ninguna situación y la impunidad por el simple hecho de ser mujer es un montón; es triste e injusto". (DRU)