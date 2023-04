Retuvieron cinco motos en un operativo policial: dos eran robadas

Se realizó un nuevo operativo de presentación de documentos de vehículos en la ciudad de San Salvador, donde el saldo fue la retención de cinco motos, de las cuales dos de ellas eran robadas.En la entrada Noreste de la ciudad, se labró un acta de infracción y se retuvo una Honda CG Titán, de 150 c.c. El dueño no poseía licencia de conducir, casco, cédula de identificación de la moto y escape adulterado, como así también se retuvo una Dadalt DS, de 110 c.c., por falta de licencia de conducir, documentación del motovehículo y poseía caño de escape adulterado.En la zona céntrica se labró infracción y retención de una Guerrero Trip de 110 c.c., falta de documentación del motovehiculo.Por último, personal de investigaciones controló una moto sin plásticos y sin patente en boulevard Concordia y Rocamora, y se entrevista con el dueño, quien manifestó no poseer los documentos correspondientes del vehículo y su propiedad, por lo que se tomó la determinación de realizar un control mediante el número de chasis y motor; encontrando en ese momento que el número del motor no era visible con características de adulteración, continuando por el número de chasis. Se conoció que la misma poseía un pedido de secuestro por denuncia radicada el 7 de diciembre de 2022 por una maestra de la Escuela El Redentor, detalló