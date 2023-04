Vehículo dio varios tumbos y terminó en banquina de la ruta 18

Policiales Una camioneta atropelló y mató a dos vacunos que se le atravesaron en la ruta

Un joven conductor perdió el control de su vehículo y despistó en la ruta 18, dando varios tumbos antes de detenerse en la banquina. Afortunadamente, el conductor no sufrió heridas graves. El hecho tuvo lugar en el kilómetro 102.En la madrugada de este viernes se registró un siniestro vial en el kilómetro 102 de la ruta nacional 18. Según información brindada por fuentes policiales, un joven conductor perdió el control de su vehículo y se despistó, dando varios tumbos antes de terminar en la zona de banquina.Afortunadamente, el conductor del vehículo no sufrió lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un centro asistencial. El joven se encontraba solo en el vehículo al momento del accidente.