Padre de modelo que cayó de balcón:"Ella nunca usó drogas y jamás se suicidaría"

El padre de Emmily Rodrigues Santos Gomes, la modelo brasileña que hace tres semanas murió al caer al vacío del departamento del empresario Francisco Sáenz Valiente, en el sexto piso de un edificio del barrio porteño de Retiro, aseguró que su hija no consumía estupefacientes y que “jamás cometería un suicidio”.



Se trata de Arístides Da Silva Gomes, abogado y padre de la víctima, quien encabezó este mediodía junto a una docena de amigas y allegadas a Emmily, un acto frente a la embajada de Brasil sobre la avenida Cerriro al 1300, en pleno microcentro porteño, para pedir justicia y el esclarecimiento de la muerte de su hija.



“Tenemos la certeza absoluta de que ella jamás cometería un suicidio. Era una chica alegre, feliz, con sueños y con un objetivo de vida. No tiene sentido”, dijo Gomes en diálogo con Telefé Noticias.



Sobre la liberación del único detenido que tuvo la causa, el empresario del agro Francisco Sáenz Valiente (52), el papá de Emmily opinó: “Considero que todavía faltan muchas pericias. Lo ideal sería que lo mantengan encerrado”.



A su vez, negó que su hija tuviera contacto con estupefacientes, al afirmar que Emmily “nunca usó drogas”.



Con pancartas y carteles que reclamaban “Justicia por Emmily” o que apuntaban contra algunas de las testigos que estuvieron la noche del hecho con la víctima, un grupo de allegadas a la víctima también pidió que el caso sea esclarecido y la intervención de las autoridades diplomáticas en la causa.



Por decisión del juez de la causa, Martín Del Viso, Sáenz Valiente recuperó el miércoles pasado por la madrugada su libertad por "falta de mérito" tras pasar 20 días detenido en la Alcaidía 4 Bis Anexo de la Policía de la Ciudad, en el barrio de Barracas.



Al empresario minero y del agro se lo acusó al ser indagado de los delitos de "femicidio, facilitación de estupefacientes y tenencia ilegal de arma" (por el secuestro en su domicilio de una escopeta sin los debidos papeles), pero el juez Del Viso sostuvo que no había aún elementos suficientes que incriminen al acusado y que debía continuar la investigación.



"Las constancias incorporadas a la causa hasta este momento no han permitido arribar al estado de certeza exigido para dictar un auto de mérito, resultando necesario la profundización de la pesquisa con el objeto de determinar lo que realmente sucedió en el interior del piso 6to. del edificio emplazado en la calle Libertad 1542", escribió el juez en su resolución.



Tanto la querella de los padres de la víctima, representada por el abogado Ignacio Trimarco, como los fiscales de la causa, Santiago Vismara, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 10, y Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), anticiparon que van a apelar la falta de mérito y la libertad del empresario.



Como medidas restrictivas, el juez le prohibió a Sáenz Valiente la salida del país, también acercarse a los padres de la víctima o a los testigos del caso, le impuso la obligación de asistir cada 15 días a la sede del tribunal y fijar un nuevo lugar de residencia, es decir, que mientras se desarrolle el proceso, no podrá volver a vivir en la casa donde ocurrió el hecho.



La noche del miércoles 29 de marzo último, Emmily fue a cenar al restaurante Gardiner de la Costanera Norte con su amiga Juliana Magalhaes Mourao y de allí fue al bar Isabel de Palermo donde se encontró con otra amiga, Dafne Gutiérrez Santana.



A las 3.21 de la madrugada del jueves 30, las tres fueron en la camioneta de Emmily (una Jeep Compass propiedad de su novio) al departamento de Sáenz Valiente, en el sexto piso del edificio de la calle Libertad 1542, en Retiro, donde ya se encontraba una cuarta mujer, Lía Figueroa Alves, amiga del imputado.



De acuerdo con los investigadores, tras una madrugada de excesos con ingesta de alcohol, marihuana, cocaína y "tuci" -potente droga de diseño que combina los efectos alucinógenos del LSD con los eufóricos del MDMA-, Rodrigues sufrió un aparente brote psicótico y a las 9.18 terminó cayendo por una ventana desnuda al patio interno del pulmón de manzana del edificio, cuando en el departamento solo estaban Sáenz Valiente y Magalhaes Murao, en una muerte que la Justicia intenta dilucidar si se trató de un femicidio o de un suicidio en el marco de algún tipo de ingesta de estupefacientes.



Si bien se aguardan pericias complementarias, la autopsia concluyó que la muerte fue producto de "politraumatismos" y "hemorragias internas y externas" compatibles con la caída del sexto piso y descartó lesiones defensivas previas a la caída o signos de un ataque sexual.