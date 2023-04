El dólar blue subió $42 en cinco días y cerró la semana a $442

El dólar paralelo pegó hoy un nuevo salto hasta el récord nominal de $442 en la punta vendedora, y los tipos de cambio financieros superaron por primera vez los $440, en una jornada de tensión política y alta volatilidad en el mercado de cambios.Tras conocerse la renuncia del presidente Alberto Fernández a su candidatura electoral, la cotización del blue llegó a tocar los $447, para luego descender sobre el cierre de los mercados.El Banco Central compró US$ 289 millones en una jornada de alta tensión cambiaria y la autoridad monetaria alcanzó ahora un saldo positivo en el mes de US$ 81 millones, revirtiendo el saldo negativo mensual.La rueda se caracterizó por la alta volatilidad de la cotización de la divisa paralela, como en toda la semana, y algunas cuevas del microcentro suspendieron sus operaciones ante la falta de oferta de divisas e incertidumbre por parte de los compradores.Algunos bancos privados dejaron trascender que el mercado legal estuvo muy trabado porque no funcionó el validador de la AFIP, que autoriza las operaciones, en lo que se interpretó como un intento del gobierno de frenar la escalada alcista de la divisa marginal.El dólar blue alcanzó a mitad de la rueda el récord intradiario de los $447, subiendo casi $15, y en algunas provincias se acercó a los $450.El divisa paralela alcanzó el mayor aumento semanal desde la renuncia del ex ministro Martín Guzmán y la brecha con el dólar oficial volvió a superar el 100% y quedó en alrededor del 103%.Los tipos de cambio financieros escalaron hasta nuevos récords y el Contado con Liquidación (CCL) superó por primera vez los $440.En la bolsa porteña el (CCL) se disparó hasta los $451, superando al blue en su nuevo máximo y la brecha con el oficial alcanza el 106%.El MEP o dólar bolsa, operado con el bono GD30, saltó hasta los $440 y el spread con el dólar mayorista llegó al 101%%.El dólar sin impuestos, subió casi 20 centavos y se vendió a $225,34, según el promedio de los principales bancos del sistema financiero, mientras que en el Banco Nación el billete se ofreció a $ 225 para la venta.El dólar Qatar, con los impuestos adicionales, para consumos en el exterior con tarjetas de débito por US$ 300 mensuales por persona, cerró en $450,76.El ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva cotizó hasta los $371,88 y el mayorista, que regula el BCRA, cerró a $218,53 y acumuló una suba semanal de $3,43, inferior a la registrada la semana pasada, que fue de $388.El dólar turista o tarjeta, con los impuestos deducibles de ganancias y de Bienes Personales se ofreció a $394,42. Fuente: (NA)