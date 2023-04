Mujer sufrió un infarto tras el robo de su casa en Gualeguaychú

Un mecánico de la ciudad de Gualeguaychú, Luís Rubén Ollesch, sufrió un robo en su casa durante la madrugada de este miércoles mientras él y su esposa dormían. El hecho fue contado por el propio Ollesch en una entrevista realizada en el programa “Turno Tarde” de Radio Máxima.



Según el relato de Ollesch, todo comenzó cuando su perro comenzó a hacer ruido cerca de las 4 de la mañana. Al levantarse a ver qué pasaba, descubrió que la puerta de su casa y del garaje estaban abiertas de par en par. Al darse cuenta de que faltaba el televisor, comprendió que habían sufrido un robo.



Los ladrones se llevaron, además del televisor, una bicicleta, equipo de música, motoguadaña, ropa y otros elementos de valor. Ollesch se dio cuenta del tiempo que los ladrones habían pasado dentro de su hogar cuando revisó las cámaras de seguridad de su vecino y observó que habían estado dentro de la vivienda durante al menos 25 minutos.



En medio del caos y la angustia que se vivió en la casa tras el robo, la situación se agravó cuando su esposa sufrió un infarto debido al estrés de la situación. Fue trasladada al Hospital Centenario, donde permanece internada hasta el día de hoy.



Ollesch manifestó su descontento con la situación de inseguridad que se vive en la ciudad, afirmando que las cámaras comunitarias compradas a través del Presupuesto Participativo no estaban funcionando en el momento del robo. “Es imposible vivir así, porque uno trabaja todo el día y no poder descansar en su propia casa es algo de no creer”, cerró Ollesch en su relato.