Comerciante relató el violento asalto: “calláte o te vuelo la cabeza de un tiro”

La Policía detuvo esta tarde a un hombre después de protagonizar un raid delictivo que terminó con un violento asalto a una agencia de quiniela, ubicada en Boulevard Montana, de la ciudad de Gualeguaychú.En menos de 24 horas, un hombre consiguió perpetrar varios ilícitos en la ciudad: robó dos motos en una vivienda, dinero de una quiniela y trató robar en una panadería. Finalmente, fue detenido.“El tipo llegó en una moto y la estacionó en el comercio de al lado, se lo notaba muy nervioso y luego, me advirtió: `cállate porque te vuelo la cabeza de un tiro´”, relató la víctima del asalto.En un momento, sacó el arma y amenazó a Natalia, a quien tomo del pelo y obligó a abrir las dos cajas registradoras que hay en el negocio. Como no quedó conforme con el dinero que había, la llevó a la parte de atrás para que abriera la caja fuerte donde estaba la recaudación.Luego, la llevó al baño y le pidió que se levantara la remera, ante lo cual la comerciante le dijo: “No me hagas nada, tengo una hija chiquita”. Entonces, el sujeto la encierra y le dice que espere cinco minutos para salir.“Esperé porque si estaba todavía en el local, seguro me volaba la cabeza. Entonces, al rato entra mi vecina de al lado gritando mi nombre y ahí salgo”, contó aEl ladrón estaba con casco azul, equipo de gimnasia, tendría unos 30 años de edad y era bajito. La policía logró detenerlo y recuperó los 100 mil pesos, pero no la computadora que se llevó el delincuente.“Quedé muy angustiada, nunca pensé que me iban a robar a la mañana. Es la primera vez que vivo este episodio de violencia. Me llama la atención con la tranquilidad que actúan. Actúan con tanta impunidad, hacen lo que quieren”, reclamó la víctima del asalto en Gualeguaychú.