Panadero acordó en juicio abreviado pena leve por apuñalar a un vecino

Un panadero de La Paz admitió en la Justicia que en 2020, tras una discusión en la vía pública, apuñaló a un vecino, provocándole una lesión grave que puso en riesgo su vida. El caso se resolvió con una pena leve, en la que se ponderó el reconocimiento de culpabilidad del agresor y un pedido de disculpas por el desborde de violencia que protagonizó hace tres años.



De acuerdo al fallo al que accedió UNO, Ricardo Facundo Blanco, alias 'Pato', panadero de 42 años, reconoció su responsabilidad penal en el marco de un juicio abreviado que fue homologado por el juez de Garantías Ramón Lell. El acuerdo fue formalizado entre la Fiscalía, el abogado defensor y el querellante.



Blanco aceptó ser declarado autor material y penalmente responsable del delito de lesiones graves, por el cual se le dio dos años y diez meses de prisión de cumplimiento condicional, es decir, no irá preso. La causa El hecho de sangre ocurrió en calle Hipólito Yrigoyen la tarde del 28 de noviembre de 2020, alrededor de las 19, en plena pandemia por el coronavirus. Todo comenzó cuando una joven de 26 años, hija del hombre que luego resultaría apuñalado, circulaba por dicha arteria en su automóvil. Detrás, a muy corta distancia, iba el panadero junto a un empleado en una camioneta Chevrolet. Esa situación fue vista por el padre de la joven desde la vereda, quien le reclamó al comerciante más cuidado en el tránsito. La protesta no fue bien recibida. El panadero estacionó su vehículo y descendió con un cuchillo de una hoja de 12 centímetros.



"¿Qué me dijiste?", le preguntó el comerciante al hombre que le gritó desde la vereda de su casa. Acto seguido, lo que empezó con insultos, terminó con agresión física. El comerciante le asestó varias puñaladas y golpes al hombre AGB -se preserva su identidad-, hiriéndolo en la mejilla izquierda, en los labios, desprendiéndole varias piezas dentarias y provocándole una grave herida en el abdomen que le perforó el intestino delgado. Esta última lesión, según el informe médico, puso en riesgo su vida.



"De lo informado por el Médico Forense de esta jurisdicción, Dr. Eduardo Martin, quien da cuenta en su informe que la víctima sufrió herida punzo cortante en fosa ilíaca izquierda que penetró el abdomen lesionando el mesocolon sigmoides y perfora el intestino delgado en dos sectores requiriendo sutura intestinal -enterorrafia-, que asimismo presentó heridas en rostro con pérdida de piezas dentarias", detalla la sentencia fechada el 30 de marzo y agrega que el galeno aclaró que "las lesiones sufridas por la víctima, AGB, pusieron en riesgo su vida de no haber mediado tratamiento quirúrgico".



Luego de la agresión, el panadero se retiró del lugar, pero más tarde se presentó voluntariamente en la Jefatura departamental La Paz de Policía, donde contó su versión de los hechos y quedó detenido.



Además de la admisión de lo ocurrido, en el proceso se ponderó el testimonio de la hija del hombre agredido, quien en Fiscalía hizo un relato pormenorizado de lo que vio: "Pongo el guiño para doblar para estacionar en la vereda y lo escucho a mi papá que estaba en la vereda secando por la lluvia. Mi papá grita 'no viste que puso el guiño'. Por el espejo vi que una camioneta estaba atrás mía, muy cerca. Cuando me incorporo para poner el freno veo que la camioneta se frena más adelante, detiene el motor, y se ve que algo le contesta a mi papá. Quiero abrir la puerta del auto, mi papá se acerca con la escoba en las manos y veo que él saca un cuchillo grande -el agresor-, con la vaina puesta. Lo empuja a mi papá contra mi auto, en ese momento mi papá lo trata de sacar con la escoba, y como que se lo saca de encima. Con ese cuchillo le pega en la cara, en la mejilla. En ese momento, trato de salir y empiezo a gritar, trato de llegar hasta el agresor, veo que saca el cuchillo -desenvaina- y veo que lo apuñala en la zona del abdomen. Empecé a gritar. Viene mi hermano desde adentro de mi casa, forcejea con el agresor y le corta, con ese mismo cuchillo, en la parte del muslo abajo".



Finalmente, contó que subió a su padre y hermano al auto y los trasladó al hospital 9 de Julio. En el camino se encontró con la ambulancia, que completó el último tramo del traslado de los heridos.



En el acuerdo de juicio abreviado, las partes destacaron que "el hecho imputado se enmarca en un hecho de extrema gravedad, no sólo respecto de su modo de comisión, en tanto que Blanco, ante la presunta discusión 'de tránsito', se baja del vehículo ya con el arma blanca en su mano derecha, y que además la desenfunda con un gesto violento observado por las víctimas, los testigos, y registrado por los videos agregados; actuando de esta forma intempestiva, sorpresiva y sobre seguro respecto del cuerpo de las víctimas".



Y se agregó que "también debe analizarse que el Sr. Blanco, luego de producir estas graves lesiones, se retira del lugar a bordo de su vehículo -pese a que luego se presenta ante la Jefatura Departamental de La Paz. Asimismo, debe analizarse la gravedad de las lesiones proferidas a las víctimas, en especial al Sr. AGB, quien debió ser intervenido quirúrgicamente y de esa forma de aseguró su vida, por la pericia del personal de salud que brindó la atención necesaria al caso".



Al respecto, el juez consideró como elementos atenuantes la carencia de antecedentes penales del panadero, el reconocimiento de su culpabilidad y el pedido de disculpas efectuado en la audiencia. Como agravantes, advirtió "el alcance de la conducta desplegada, provocando una grave afectación en la integridad física y en la salud de la víctima, quien tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica, producto ello de la grave lesión sufrida, con riesgo para su vida de no haberse realizado dicha práctica médica".



Así, le impuso dos años y diez meses de prisión condicional y tres años de reglas de conducta, entre las que se destaca que no podrá verse involucrado en hechos de violencia y realizar un tratamiento psicológico.