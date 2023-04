Juzgarán al sujeto que asesinó a su pareja a puñaladas en Paraná

Carlos Alberto Deniz será juzgado por los violentos hechos ocurridos en Paraná en la madrugada del 20 de diciembre de 2021, cuando ultimó de dos puñaladas a su pareja. La acusación sostiene que fue delante del hijo de ambos, de cuatro años. La defensa no niega el ataque, pero no acuerda con que el niño estaba presente, sino en otra habitación de la escena del crimen.Carlos Alberto Deniz nunca negó que el 20 de diciembre de 2021, alrededor de las 3, atacó a su pareja, a Stella Maris Castagno, de 31 años, de quien se estaba separando, asestándole dos certeras puñaladas en la zona del corazón que le quitaron la vida horas después.En distintas audiencias que se realizaron durante el proceso, Deniz sí cuestionó el contexto de violencia de género que sostienen las acusaciones pública y privada y constituyen un agravante de la conducta ilícita que se le reprocha.Ayer, ante el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Elvio Garzón, que será el juez técnico del debate que se realizará ante un jurado popular, las fiscales Eliana Viviani y Melisa Saint Paul, que contaron con el acompañamiento de la querella particular, y los defensores públicos, Jorge Sueldo y Fabricio Patat, acordaron los puntos del legajo que no se discutirán en el debate porque ambas partes entienden que no admiten controversia.En el inicio de la audiencia las partes manifestaron su decisión de no realizar los acuerdos probatorios, está fresco el recuerdo de los alcances de los acuerdos probatorios en causas de relevancia pública, porque terminaron perjudicando a las defensas que se ven impedidas de discutirlos en el debate, pero el juez técnico les preguntó, entre sorprendido y curioso, si iban a discutir, en el juicio y ante el jurado, que la víctima había fallecido.Ante la pregunta del juez, las partes recobraron la iniciativa y los acuerdos comenzaron a fluir. En este contexto no hubo acuerdo respecto a si en el momento del ataque, el hijo de ambos estaba en la misma habitación de la casa y presenció la terrible escena, o en otra.Ayer se acordaron los puntos del legajo que no se discutirán en el debate porque ambas partes entienden que no admiten controversia.Las evidencias recabadas en la Investigación Penal Preparatoria (IPP), según las acusaciones, son contundentes. Sostienen que se trató de un hecho en flagrancia.En el legajo constan los testimonios de testigos que presenciaron los violentos y traumáticos hechos ocurridos en la madrugada del 20 de diciembre de 2021, cuando Deniz, tras una escena previa propia de un film ultraviolento, tomó del cabello a Stella Maris Castagno, de 31 años y madre de un niño de cuatro años junto al imputado; la ingresó a la vivienda ubicada en Díaz Vélez de Paraná, de donde salió con el pelo revuelto, golpeada y pidiendo auxilio; la golpeó y le aplicó dos cuchillazos delante del hijo de ambos.Luego, ante la presencia de testigos, sobre todo una pareja de jóvenes que pasaba circunstancialmente por el lugar que se involucró para ayudar a la mujer que gritaba pidiendo auxilio, intentó huir por los techos de las casas vecinas, pero no lo logró porque fue detenido por funcionarios policiales.Deniz, desde el inicio del proceso manifestó su disconformidad -sin argumentos- con la defensa pública. Pero ayer, se notó un cambio en su temperamento y la audiencia transcurrió por carriles normales y sin provocaciones por parte del imputado.En este sentido, según refirieron los defensores, tras una “larga entrevista” con su defendido lograron elaborar una hipótesis de la teoría de la defensa.Ésta consistió en reconocer el hecho, es decir, el ataque con un arma blanca que le provocó la muerte a la mujer, pero no compartir la calificación de femicidio ni aceptar el contexto de violencia de género, indicóAdelantaron que sostendrán que convivían desde hacía un buen tiempo, que venían charlando y discutiendo darse un tiempo en la relación, que el día del hecho Deniz se iba y por eso tenía preparado un bolso con su ropa, que esa noche salieron a comer y de regreso comenzaron a discutir, que la charla fue subiendo de tono y en ese contexto se produjo el ataque homicida.