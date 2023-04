“Corré o te disparamos”, la amenaza a joven tras robarle la moto

Un nuevo hecho bajo la metodología piraña se registró en la ciudad de Santa Fe y se suma a la lista de robos de motos. En esta oportunidad la víctima fue un joven de 24 años que volví a su casa en su rodado Honda Wave 110 cc color negro cuando fue emboscado por cuatro delincuentes que circulaban en otros dos rodados.



"Me tiraron de la moto, forcejeamos. Me pusieron un arma en la cabeza, adelante y atrás", contó a AIRE Franco, víctima del hecho. "Me pusieron el arma de frente y cuando la vi no dudé en que se lleven todo", aseguró.



Los sujetos bajo amenaza de armas se llevaron su vehículo, su ropa e incluso sus lentes. "Fue un momento muy feo", agregó la víctima que en ningún momento se resistió. El hecho se registró el lunes a las 21, en inmediaciones de calles Aguado y Florencio Fernández. En todo momento los delincuentes amenazaban a la víctima y exigían que no los mirara a la cara. "Les di todo y me dijeron: "corre o te disparamos", contó el joven que escapó corriendo del lugar del robo. La víctima confirmó que los cuatro integrantes del grupo estaban armados. El vehículo que fue sustraído es una moto negra Honda Wave 110cc, con un detalle en la óptica delantera. (Aire de Santa Fe)