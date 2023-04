Madre e hija fueron atacadas por cinco ladrones adentro de su casa

Una familia fue víctima de delincuentes que ingresaron a su vivienda mientras las dueñas se encontraban fuera. Cuando regresaron media hora más tarde, se encontraron con los cinco ladrones dentro de la propiedad, ubicada en Quilmes.Según contó la dueña de la casa, tanto ella como su hija habían salido a hacer las compras a un almacén del barrio. Cuando volvieron, se encontraron con un grupo de ladrones que las atacaron sin piedad, pero solo se llegaron a robar algunas pertenencias y algo de de dinero gracias a que los gritos alertaron a los vecinos.La más joven, Estefanía, fue tomada primero por los asaltantes apenas llegó, mientras que Roxana, su madre, intentó huir para pedir auxilio, pero dos de los delincuentes la agarraron del cuerpo y la arrastraron hasta el interior del inmueble. Segundos después, los ladrones escaparon.El hecho sucedió en vivienda ubicada en calle 1° de Mayo, esquina Azcuénaga. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad. En las imágenes se ve el momento en el que las dos mujeres regresaron de comprar, la más chica abrió la puerta de su domicilio y fue sorprendida por cinco personas.Lo que ninguna de las mujeres sabía en ese momento, y después se enterarían tras ver las imágenes de las cámaras que tienen instaladas, es que los ladrones habían ingresado a la vivienda cuando ellas aún estaban en dentro de la propiedad, antes de que salieran.La madre de la joven atacada por el grupo de ladrones contó que los delincuentes entraron a la casa por una puerta trasera y que no advirtieron lo que había pasado hasta que volvieron a su hogar.“Estando nosotros adentro de la casa, nos entraron por otra puerta, no la principal, cinco personas. En ese momento nos estábamos yendo, pero no nos vieron creo, o por ahí no sabían que estábamos, pero nosotros no los vimos entrar”, comenzó su relato la dueña de la casa.“A la media hora, cuando regresamos, mi nena entra, abre la puerta y la agarran dos personas. Yo venía medio demorada atrás de ella y a mí también me agarran y me arrastran como seis o siete metros y me meten para adentro de la casa”, agregó.Además, contó que los ladrones barretearon la puerta para entrar. “Estaba con la cerradura rota y levantada. Se nota que vinieron con un gancho o algo, porque estaba cortada”, aseguró. (Clarín)