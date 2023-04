Le robaron las herramientas a un albañil: valuadas en más de 100 mil pesos

En la noche del domingo o madrugada del lunes, delincuentes ingresaron forzando una puerta en la Estancia “Las Rosas” y se llevaron de una obra dos amoladoras, que tenían solo dos usos, valuadas en unos 130 mil pesos más los discos.



Según contó el damnificado, los delincuentes no se llevaron más herramientas porque comenzó a sonar una alarma lo que los hizo huir del lugar.



La victima es Miguel, un albañil de Urdinarrain que estaba realizando trabajos en el lugar y había adquirido solo hace un mes las herramientas. “Es un golpe duro para mí, porque recién las había comprado, solo hacía un mes” manifestó el trabajador, quien además agregó que “la verdad es que se complica llevarse todos los días las herramientas de la obra, por eso muchas veces uno las deja. Lamentablemente me he enterado que muchos colegas han sufrido el rodo de sus herramientas”.



La amoladora era una grande marca DeWalt 9’’ amarilla y una Stanley chica color amarilla y entre las dos valuadas en unos 130 mil pesos.



(Fuente: UrdiDigital)