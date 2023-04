Piloto entrerriano involucrado en fuga narco solicitará arresto domiciliario

Los vínculos entre Alvarado y la vicegobernadora

Fabián Otarán, abogado defensor del piloto, confirmó aque apeló el fallo del juez Federal Ernesto Kreplak, quien procesó a Donnet por el fallido intento de sacar de una cárcel de Ezeiza, mediante un escape en helicóptero, al capo narco rosarino Lindor Alvarado.Ese procesamiento alcanzó además del piloto de Gualeguaychú, al narco detenido y a Gianluca Orpianesi. Los tres están acusados de contrabandear un helicóptero, falsificar su matrícula y de conformar una asociación ilícita para la evasión de Alvarado, condenado a prisión perpetúa en varias causas.Para la Justicia Federal, Donnet, Alvarado y Orpianesi son coautores de los delitos de “contrabando de importación agravado por la cantidad de intervinientes, el medio de transporte aéreo y el lugar de aterrizaje empleados y por el valor del bien ingresado; favorecimiento de evasión en grado de tentativa; y falsificación y supresión de la numeración de un objeto registrado de acuerdo a la ley”.No hay ninguna vinculación con ellos. El juez tomó una medida preventiva para mantenerlo en cautela durante los cuatro meses de tiempo que tiene para desarrollar esta investigación".Recordemos que Donnet fue detenido por la Policía Federal por haber brindado el servicio de hangar para el helicóptero durante 40 días. La aeronave fue comprada en España por unos 200 mil dólares y traída a Paraguay donde fue armada. De allí voló hasta Gualeguaychú, para esperar el momento indicado de rescatar al narco Lindor Alvarado y concretar la fuga del penal de Ezeiza, pero eso no sucedió porque las escuchas telefónicas y un testigo de identidad reservada descubrieron el cinematográfico intento de escape.El titular de la Agencia de Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, Luis Schiappa Pietra, que lideró las principales investigaciones que llevaron a la cárcel a los líderes de las bandas narcos, detalló que en el juicio a Alvarado fueron condenadas otras 22 personas.Muchos eran policías, incluyendo al Jefe de la División Judicial de la fuerza local, Luis Quevertoque, que había sido clave en las investigaciones contra Los Monos. Además, se presentaron evidencias de que la Justicia federal de Rosario ya sabía desde hacía años de las complicidades estatales con el crimen organizado y no había avanzado, a tal punto que Schiappa Pietra y su colega Matías Edery hicieron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura. No pasó nada.Como si fuera poco, aparecieron mensajes telefónicos comprometedores para el poderoso senador provincial Armando Traferri y para la entonces diputada nacional y actual vicegobernadora, Alejandra Ródenas.En el marco de la investigación, cuando Alvarado estaba prófugo, se allanó una casa en las islas de Entre Ríos, frente de Rosario, y en condición de dueña de esa casa se presentó en el allanamiento la vicegobernadora, que en ese momento era diputada nacional.Asimismo, en el juicio apareció un audio en el que se menciona a la vicegobernadora. En esos mensajes, Alvarado le dice a su abogado, también condenado como parte de la organización, “Claudio, remové y si no que nos dé una mano la Ródenas”.