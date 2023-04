Sujeto robó dos motos y asaltó una quiniela, pero terminó detenido

Según se informó, la secuencia de hechos habría comenzado anoche en el barrio 40 viviendas, lugar del que fueron sustraídas dos motos de casas diferentes.En una de esas motos un hombre joven llegó esta mañana a una panadería de calle Jujuy con el propósito de asaltarla y exhibió un arma. Pero la presencia de clientes y la movilización de los empleados habrían provocado la resignación e inmediata fuga del malviviente. Esa situación de Tentativa de Robo fue denunciada ante la comisaría Cuarta.Pero la sucesión de episodios continuó minutos más tarde en una agencia de quiniela de Bv. Montana al 800, donde el joven logró asaltar el negocio exhibiendo nuevamente un arma de fuego.“A las 8,30 vi un hombre estacionar una moto negra en la vereda. Se dirigió al negocio contiguo y momentos después ingresó al local” le dijo ala mujer asaltada.“Me pedía el dinero y después de tomar algo de la caja me encerró en el baño. Tomó la recaudación. Me pidió que me cubriera la cara con la remera y luego se fue. Yo quedé encerrada” dijo angustiada la mujer.En cuanto al propietario del domicilio donde se secuestraron las motos se investiga qué relación tiene con los hechos, si está persona podría estar involucrada en la compra y venta de elementos procedentes de hechos ilícitos y, por ende, ser acusado del delito de encubrimiento.