Se inició causa penal a comisario que hizo publicaciones a favor de Videla

Policiales Denunciaron a dos comisarios por publicaciones a favor de la Dictadura Militar

El comisario inspector compartió, en el marco de la conmemoración del 24 de marzo, su admiración por el general Jorge Rafael Videla, expresidente de la Junta Militar que gobernó a sangre y fuego hace 47 años. A través de Facebook, Ghirardi publicó una imagen del dictador fallecido el 13 de mayo de 2013, con un lema viralizado por grupos negacionistas: “Mi General, el tiempo le dio la razón”. La imagen fue compartida por otro usuario.Como si no fuera poco, minutos antes también expresó su rechazo a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, símbolo de lucha por los derechos humanos. Lo hizo compartiendo otra imagen que demuestra su pensamiento: un pie que patea el característico pañuelo blanco.El hecho no pasó inadvertido para las autoridades provinciales. Enseguida, el Ministerio de Gobierno tomó intervención y anunció la apertura de un sumario a Ghirardi que, atribulado por la situación, tuvo un primer gesto desconcertante: borró su perfil de Facebook donde había posteado los mensajes negacionistas. Aunque no negó nada de lo que había dicho en su red social.La otra consecuencia, además del sumario, fue una denuncia que formuló la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) ante el Ministerio Público Fiscal por el supuesto delito de apología del delito. La denuncia no solo alcanzó al jefe policial talense sino también al comisario Luis Benítez, jefe de la comisaría Cuarta de Gualeguaychú.“Ambos funcionarios públicos difundieron en sus redes sociales (Facebook y estado de WhatsApp) material que implicaría la reivindicación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, además de publicar imágenes de un condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante el genocidio implementado, como es Jorge Rafael Videla, revindicando también las acciones llevadas a cabo durante la dictadura de represión ilegal, sistemática y clandestina”, refirió la presentación de Rohder.Ahora,Lucía Tejera, abogada de la Red de Organizaciones de Derechos Humanos, dijo que esperan que el mismo criterio se siga en la Justicia con el otro comisario denunciado en Gualeguaychú. Además, manifestó que aguardan respuesta de parte del Ministerio de Gobierno a una solicitud de información sobre la marcha de los sumarios iniciados. “Esperamos que la investigación judicial llegue a algo. Es preocupante que esto haya sucedido y que sean funcionarios policiales los que manifiesten esto públicamente, ambos en carrera policial. Para nosotros eso es preocupante”, señaló.