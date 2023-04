Recuperaron tres motos y una bicicleta que habían sido robadas en Paraná

Policiales Robaron costosa moto a un canillita y un auto frente a un supermercado de Paraná

Diferentes robos de vehículos se suceden en la capital entrerriana y con distintas modalidades. Como dio a conocer Elonce, hace algunos días, delincuentes robaron un auto Renault Clio y días después, fue hallado completamente quemado. El mismo día en que robaron el auto, un canillita que hacía su reparto, sufrió el robo de su moto y hasta el momento, no hubo novedades sobre la Honda Tornado.Sin embargo, la policía realiza diferentes investigaciones sobre este tipo de delitos y esta semana, lograron recuperar tres motos robadas y una bicicleta, se confirmó desde la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección Investigaciones.Al respecto, señalaron que este martes y miércoles se realizaron distintos procedimientos en los que se secuestraron las tres motos, una bicicleta y también, identificaron a dos sujetos quienes quedaron supeditados a la causa.A continuación,realizados por la División Robos y Hurtos:. Tras el robo de la moto, el propietario de la misma, publicó sobre la sustracción en las redes sociales y una persona desconocida, se contactó con el dueño, al que le pidió un rescate de dinero a cambio de la devolución de su motocicleta.Al mismo tiempo, el extorsionador, amenazó al dueño de la Honda y le dijo que si no pagaba la suma indicada, la misma sería desmantelada.Por tal motivo, el dueño se contactó con la policía y pautaron un encuentro “ficticio” con el delincuente y poder detenerlo. Los efectivos montaron un operativo en la zona del Parque Gazzano de Paraná. Sin embargo, el delincuente no se presentó para la operación, pero en una recorrida por el predio, localizaron la moto abandonada cerca del lugar.. Mientras se investigaba el robo, los efectivos pudieron observar que el rodado estaba siendo ofertada a la venta en la red social Facebook. Por eso, pactaron un encuentro con el vendedor, a realizarse en inmediaciones a calle Miguel David y Zanni.Al llegar al lugar, se identificó a los dos sujetos de 25 años y 30 años de edad que habían concurrido al intercambio. Además, establecieron que los números de cuadro motor de la moto estaban suprimidos.En tanto, en el mismo hecho, uno de los sujetos, había concurrido al lugar en una bicicleta rodado 29, color blanco, sin marca visible. Por tal motivo, los uniformados chequearon el número de cuadro y se pudo conocer que la bicicleta estaba denunciada como sustraída.. Tras el robo de la moto, el personal de la División Robos y Hurtos, recibió la información en horas de la noche de este martes, que el rodado estaba siendo desarmado y en el llamado, también se indicó el lugar donde era desarmada.Por tal motivo, al concurrir a una zona de montes, ubicada cerca del barrio El Perejil, encontraron la Motomel Skua a metros del arroyo que bordea el barrio. La mima estaba parcialmente desarmada.